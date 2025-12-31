我是廣告 請繼續往下閱讀

面對即將於2026年舉辦的第六屆世界棒球經典賽（WBC），多明尼加共和國國家隊總教練、傳奇巨星「普神」普侯斯（Albert Pujols）近日在接受《ESPN Dominican》採訪時直言，日本武士隊（侍Japan）在國際賽場上的成功並非偶然，其長期組訓的「日本模式」讓日本隊在開賽前便已處於優勢地位，多明尼加也要學習這種制度化模式。根據記者Juan Arturo Recio的報導，普侯斯指出，日本職棒（NPB）透過全年的國家隊活動，確保了選手之間的默契與狀態，這讓日本隊相較於其他隊伍具備極大的領先優勢。普侯斯強調：「日本是一整年都有代表隊活動。」相比之下，美國職棒大聯盟（MLB）球員的參賽權多掌握在所屬球團手中，往往直到賽前才能勉強集結。為此，普侯斯已向MLB主席曼弗瑞（Rob Manfred）提議，應將「賽前集訓」制度化，賦予國家隊總教練與總經理內爾森·克魯茲（Nelson Cruz）更大的權限，以利在經典賽開打前完成高品質的備戰。多明尼加曾在2013年勇奪冠軍，但近兩屆表現不如預期，上一屆（2023年）甚至在第一輪就慘遭淘汰，未能挺進複賽。這讓這支身價高達25.54億美元（約新台幣820億元）的夢幻軍團感到屈辱。球迷對普侯斯的言論也紛紛表達支持，在社群媒體上回應：「他說得對，日本總是能讓最好的明星選手出現在代表隊」、「MLB不能指揮NPB，所以制度上確實不同」、「我們擁有的才華超越美、日，但必須接受更系統化的訓練」。普侯斯職業生涯累積703轟、3384支安打，拿過三座MVP，進入名人堂指日可待。這位傳奇名將如今轉換身分擔任總教練，首要任務就是帶領這群大聯盟頂尖球星，透過效法「日本式」的備戰邏輯，重新奪回世界第一的榮耀。