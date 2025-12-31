洛杉磯湖人隊的2025年收尾極其慘淡。在12月31日對陣底特律活塞的比賽中，湖人於主場以106:128慘敗給東區榜首活塞。儘管這是當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的41歲生日夜，但湖人禁區被徹底打爆，全場出現21次失誤，最終在第四節全面崩盤，以一場22分慘敗為2025年畫下句點。賽後湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）和當家球星唐西奇（Luka Doncic）當點出球隊在失誤和戰術執行上的問題，同時活塞今晚在內線轟下74分，再度顯示出湖人運動能力不足的問題。
12月低迷收尾：5戰4敗、頻遭20分慘案
湖人在12月的表現令人擔憂。此役過後，湖人戰績來到20勝11負，雖然名次仍居西區前段，但近期的競爭力急遽下滑。特別在里夫斯（Austin Reaves）因傷缺陣後，球隊進攻效率下滑，早已存在的防守問題也隨之而來。
本季湖人慘敗頻率很高，這也是他們戰績看似不錯，但其實淨勝分卻為負的根本原因，本季湖人已遭遇6場20分以上的慘敗，與溜馬並列聯盟第4多，僅次於巫師、國王及爵士。
湖人近期戰績，過去5場比賽僅取得1勝4敗，除了大勝國王外，其餘4場分別慘輸活塞22分、火箭23分、太陽24分及快艇15分。而主要原因則和內線潰敗有關，本場比賽湖人內線得分僅44分，而活塞在禁區狂砍74分，投籃命中率高達63.2%。
瑞迪克點出崩盤關鍵：失誤與快攻失分
賽後，湖人總教練瑞迪克言辭犀利地復盤了比賽。他指出，第三節末到第四節初的5次連續失誤是致命傷。「失誤、對手的快攻得分和內線得分今晚徹底擊垮了我們。」瑞迪克表示，雖然球隊的拼搏精神達標，但在戰術執行層面，特別是擋拆配合的細節調整完全不到位，導致對手能輕鬆切入油漆區得分。
唐西奇和詹皇各打各的
球星唐西奇本場雖砍下30分11助攻，但也出現多達8次個人失誤。他在賽後採訪中反省：「失誤太多了，必須減少丟球。」唐西奇進一步指出，面對像活塞這樣運動能力出色的球隊，湖人需要在身體對抗上做得更好，而不是讓對手隨意在籃下得分。
另外，詹姆斯在進攻端多待在底角、未與唐西奇形成有效擋拆的質疑，兩人的配合並不像當年詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）配合那樣默契。雖然詹皇有無球能力，也願意去配合，但似乎和唐西奇配合，目前還沒找出最佳化學反應，去激發彼此最佳的表現。瑞迪克也面臨如何在2026年重新優化兩大巨星配合的考驗。
記者點評：表現比戰績更糟糕
《洛杉磯時報》記者Dan Woike賽後在社群媒體上直言，湖人12月末的表現「比20勝11負的戰績呈現出來的還要差」。快艇隊記Law Murray甚至嘲諷：「活塞今晚給湖人的教訓，比聖誕節那天火箭給的還要狠。」
隨著2026年即將到來，湖人隊急需在防守端找回強度，並解決巨星間的化學反應問題，否則在競爭激烈的西區，目前的優勢恐將消耗殆盡。
消息、數據來源：Spectrum SportsNet、ESPN
我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人在12月的表現令人擔憂。此役過後，湖人戰績來到20勝11負，雖然名次仍居西區前段，但近期的競爭力急遽下滑。特別在里夫斯（Austin Reaves）因傷缺陣後，球隊進攻效率下滑，早已存在的防守問題也隨之而來。
本季湖人慘敗頻率很高，這也是他們戰績看似不錯，但其實淨勝分卻為負的根本原因，本季湖人已遭遇6場20分以上的慘敗，與溜馬並列聯盟第4多，僅次於巫師、國王及爵士。
湖人近期戰績，過去5場比賽僅取得1勝4敗，除了大勝國王外，其餘4場分別慘輸活塞22分、火箭23分、太陽24分及快艇15分。而主要原因則和內線潰敗有關，本場比賽湖人內線得分僅44分，而活塞在禁區狂砍74分，投籃命中率高達63.2%。
賽後，湖人總教練瑞迪克言辭犀利地復盤了比賽。他指出，第三節末到第四節初的5次連續失誤是致命傷。「失誤、對手的快攻得分和內線得分今晚徹底擊垮了我們。」瑞迪克表示，雖然球隊的拼搏精神達標，但在戰術執行層面，特別是擋拆配合的細節調整完全不到位，導致對手能輕鬆切入油漆區得分。
唐西奇和詹皇各打各的
球星唐西奇本場雖砍下30分11助攻，但也出現多達8次個人失誤。他在賽後採訪中反省：「失誤太多了，必須減少丟球。」唐西奇進一步指出，面對像活塞這樣運動能力出色的球隊，湖人需要在身體對抗上做得更好，而不是讓對手隨意在籃下得分。
另外，詹姆斯在進攻端多待在底角、未與唐西奇形成有效擋拆的質疑，兩人的配合並不像當年詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）配合那樣默契。雖然詹皇有無球能力，也願意去配合，但似乎和唐西奇配合，目前還沒找出最佳化學反應，去激發彼此最佳的表現。瑞迪克也面臨如何在2026年重新優化兩大巨星配合的考驗。
《洛杉磯時報》記者Dan Woike賽後在社群媒體上直言，湖人12月末的表現「比20勝11負的戰績呈現出來的還要差」。快艇隊記Law Murray甚至嘲諷：「活塞今晚給湖人的教訓，比聖誕節那天火箭給的還要狠。」
隨著2026年即將到來，湖人隊急需在防守端找回強度，並解決巨星間的化學反應問題，否則在競爭激烈的西區，目前的優勢恐將消耗殆盡。