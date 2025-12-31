臺北市兒童新樂園將於今（31）日晚間7點，同步紐西蘭施放跨年煙火，讓民眾全台最早迎接2026年的到來！現場將由無人機飛行展演打頭陣，晚間8點26分還有第二波煙火秀；園區更將延長營運至晚間9點30分，散場後還來得及接力觀看其他地方的煙火！

兒童新樂園同步紐西蘭放跨年煙火！史無前例兩場600秒煙火秀

一年一度的跨年盛事來了！全台最早的跨年煙火就在臺北市士林區的兒童新樂園。自2023年起，兒童新樂園便同步全球最早跨年的紐西蘭時區，於台灣時間31日晚間7點施放煙火，並配合活動延長營業時間。

今年跨年夜，兒童新樂園首度打造史無前例的「兩地三場」跨年煙火秀，結合無人機表演與國際同步倒數，為親子族群帶來具國際視野的幸福跨年體驗。

▲台北市兒童新樂園將在12月31日延長營業到晚間9點30分。（圖／台北捷運公司Metro Taipei）
活動當晚，晚間6時50分將率先進行長達480秒的無人機大秀；緊接著合計600秒的煙火秀，將於晚間7時及8時26分兩度施放。同時，園區也將於晚間7時與全球第一個迎接新年的國家——紐西蘭同步連線，轉播當地地標「天空塔（Sky Tower）」的跨年煙火。

北市兒童新樂園跨年夜煙火秀期間停用設施

1樓：海洋總動員、飛天神奇號、尋寶船、叢林吼吼樹屋及沙坑遊戲場，於活動期間18:00至20:30 全面暫停使用。
3樓：摩天輪於18:00至19:05及19:50至20:30暫停使用。
其餘遊樂設施不受影響，照常開放使用。

▲今年全台最早的跨年煙火秀，即將在台北市兒童新樂園登場，官方更打造出史上首次「兩地三場」跨年秀，將連線紐西蘭跨年煙火，讓來客一口氣看完3場煙火秀。（圖／台北捷運公司Metro Taipei）
兒童新樂園煙火秀直播

線上觀看管道：臺北市兒童新樂園臉書
 

▲今年跨年夜，兒童新樂園首度打造史無前例的「兩地三場」跨年煙火秀，更將首度進行線上直播。（圖／北市兒童新樂園臉書）
資料來源：台北捷運公司兒童新樂園

