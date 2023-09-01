基隆 2026 元旦新制今（1）日正式上路，基隆市環保局為展現維護市容決心，針對亂丟垃圾的處罰力道大幅升級，不僅罰鍰從 3600 元調高至 4800 元起跳，更將檢舉獎金比例拉高至全台罕見的 80%，也就是說成功檢舉一張，扣稅後最少可爽拿 3072 元。這項政策不僅讓違規者荷包失血，也讓許多網友驚呼：「這下檢舉達人要發財了！」
📍2026 基隆環保新法重點速覽
• 新法實施： 2026/01/01 起，針對環境衛生違規加重處罰。
• 罰金上修： 亂丟垃圾罰 4800 元起（較舊制增加 1200 元）。
• 高額分潤： 檢舉獎金提撥率調升至 80%，位居全台之冠。
亂丟垃圾罰 4800 元起！調高罰鍰於法有據
元旦連假期間，基隆廟口與各大景點人潮湧現。今日啟動的基隆亂丟垃圾罰款新制，將罰鍰底限一口氣拉高至 4800 元起跳。這是2023年以來，基隆第3次調高亂丟垃圾罰鍰，罰金漲4倍。
為什麼基隆市可以調高罰款？事實上，根據《廢棄物清理法》規定，亂丟垃圾罰鍰範圍為 1200 元至 6000 元，各縣市都可以在此範圍內自行公告裁罰金額。基隆市環保局強調，此次調整是為了展現守護市容整潔的決心，呼籲民眾切莫隨手亂丟，以免新年第一天就讓荷包縮水。
檢舉獎金8成！全台最高：鎖定熱區布建監視網
除了重罰違規者，本次新制最受矚目的便是基隆環保局檢舉獎金的調整。為了彌補稽查人力不足，環保局將獎金比例由 75% 提高至 80%，成為「基隆檢舉達人 8成」政策。若以最低罰鍰 4800 元計算，檢舉人成功檢舉一張罰單就可領到80%獎金 3840 元，但須扣稅20%，實拿3072元。
環保局強調，提高罰鍰與獎金是希望發揮守望相助精神。若民眾發現有人亂丟垃圾，可至「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」上傳事證。此外，環保局已針對市區熱點、容易被棄置垃圾的死角部署「移動式監視器」，搭配高額獎金制度，讓違規行為無所遁形。
守護基隆市容：呼籲觀光客垃圾不落地
基隆市環保局提醒，元旦假期出遊人潮眾多，不論是在地居民還是遠道而來的訪客，都應養成隨手將垃圾帶走的習慣。環保局將加強熱點巡查，一旦發現違規事實，將不予寬貸、即時開單。
新年新氣象，基隆市府期盼透過高額罰金與獎勵機制並行，徹底根除垃圾落地的問題。想要守住錢包、開心地過新年，最好的方式就是落實環保，與政府共同維持「台灣頭」的乾淨與整潔。
資料來源：基隆市政府
我是廣告 請繼續往下閱讀
• 新法實施： 2026/01/01 起，針對環境衛生違規加重處罰。
• 罰金上修： 亂丟垃圾罰 4800 元起（較舊制增加 1200 元）。
• 高額分潤： 檢舉獎金提撥率調升至 80%，位居全台之冠。
亂丟垃圾罰 4800 元起！調高罰鍰於法有據
元旦連假期間，基隆廟口與各大景點人潮湧現。今日啟動的基隆亂丟垃圾罰款新制，將罰鍰底限一口氣拉高至 4800 元起跳。這是2023年以來，基隆第3次調高亂丟垃圾罰鍰，罰金漲4倍。
為什麼基隆市可以調高罰款？事實上，根據《廢棄物清理法》規定，亂丟垃圾罰鍰範圍為 1200 元至 6000 元，各縣市都可以在此範圍內自行公告裁罰金額。基隆市環保局強調，此次調整是為了展現守護市容整潔的決心，呼籲民眾切莫隨手亂丟，以免新年第一天就讓荷包縮水。
除了重罰違規者，本次新制最受矚目的便是基隆環保局檢舉獎金的調整。為了彌補稽查人力不足，環保局將獎金比例由 75% 提高至 80%，成為「基隆檢舉達人 8成」政策。若以最低罰鍰 4800 元計算，檢舉人成功檢舉一張罰單就可領到80%獎金 3840 元，但須扣稅20%，實拿3072元。
環保局強調，提高罰鍰與獎金是希望發揮守望相助精神。若民眾發現有人亂丟垃圾，可至「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」上傳事證。此外，環保局已針對市區熱點、容易被棄置垃圾的死角部署「移動式監視器」，搭配高額獎金制度，讓違規行為無所遁形。
基隆市環保局提醒，元旦假期出遊人潮眾多，不論是在地居民還是遠道而來的訪客，都應養成隨手將垃圾帶走的習慣。環保局將加強熱點巡查，一旦發現違規事實，將不予寬貸、即時開單。
新年新氣象，基隆市府期盼透過高額罰金與獎勵機制並行，徹底根除垃圾落地的問題。想要守住錢包、開心地過新年，最好的方式就是落實環保，與政府共同維持「台灣頭」的乾淨與整潔。
資料來源：基隆市政府