今晚是跨年夜，金曲歌王蕭敬騰（老蕭）相隔5年將登上台中水湳跨年舞台，昨（30）日他提前赴台中進行彩排，儘管氣溫偏低，老蕭仍敬業投入彩排，只為給觀眾一個最開心、難忘的跨年夜，今晚他將帶來近30分鐘演出，表示歌手有舞台是幸福的，觀眾開心我就開心。不過，蕭敬騰的岳父、資深演員林光寧日前因病驟逝，他強忍悲傷開工，直呼：「不能讓岳父太擔心。」
蕭敬騰痛失岳父首露面 敬業開工惹心疼
蕭敬騰岳父林光寧日前病逝，這個歲末對他和經紀人老婆Summer來說十分艱難，老蕭坦言：「家人需要時間消化和適應沒有老爺的日子，但Summer 和我已經開工了，不能讓岳父太擔心。」直言岳父挑了子女都在的時候離開，讓他們有機會陪伴、跟他好好道別。
蕭敬騰睽違5年登台中跨年 超強卡司曝光
蕭敬騰有感而發說：「過去這一年，我和 Summer學習了很多，我們會互相提醒要先照顧好自己，才能照顧更多人，所以再困難再忙碌也要盡量吃好、睡好，保持運動、維持身心靈健康。」儘管澳門返台後就緊接台中跨年，老蕭依舊表示，歌手有舞台是幸福的，觀眾開心我們就開心，不辛苦。
「2026台中最強跨年夜」祭出重量級卡司，今晚由阿Ken、蔡尚樺蟬聯搭檔主持，找來告五人開場、金曲歌王蕭敬騰倒數，另外動力火車則擔任跨年後首秀，三金歌王盧廣仲、金曲樂團麋先生、TRASH、怕胖團等共16組卡司接力開唱，讓網友大讚台中跨年「含金量」全台最高。
「2026台中最強跨年夜」將透過三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步播出。
🎸2026台中最強跨年夜
時間：12月31日晚間6時
地點：水湳中央公園
主持人：阿Ken、蔡尚樺
卡司：告五人（開場）、蕭敬騰（倒數前）、動力火車（倒數後）、盧廣仲、TRASH、麋先生、怕胖團、小樂吳思賢、SEVENTOEIGHT、PIZZALI、babyMINT、JUD陳泳希、PALLAS帕拉斯、無双樂團、瑪菲司Mavis、DJ Double K -風情萬種KTV。
觀看平台：
電視：三立都會台、台視主頻、高點電視、台中資訊台、三立綜合台（MOD）
線上／網路：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、Vidol Youtube、好事903電台實況轉播
行動影音：台灣大哥大MyVideo
