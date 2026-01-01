隨著2026年的到來，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休賽季最受矚目的外野大物貝林傑（Cody Bellinger）的去向逐漸明朗。根據美國媒體綜合分析，儘管紐約洋基與舊金山巨人皆展現強烈網羅意願，但前東家洛杉磯道奇隊憑藉著熟悉感與經濟成本上的優勢，目前在爭奪戰中似乎處於領先地位。
根據美媒《The Score》記者賽門·沙基·加特利布（Simon Sharkey-Gottlieb）指出，道奇隊近期對於迎回這位2019年國聯MVP展現了積極態度。雖然貝林傑在2025年球季效力洋基隊期間表現穩定，且隊長賈吉（Aaron Judge）曾公開喊話希望留下這位強援，但道奇隊目前掌握的談判優勢可能成為勝負手。
道奇隊領先的三大關鍵原因
《The Score》分析道奇領先的原因時指出，第一點事成本效益高於塔克（Kyle Tucker）。 報導分析，相較於市場上另一名頂尖外野手塔克，爭取貝林傑所需的薪資成本相對較低。對於需考量豪華稅額度的道奇隊而言，貝林傑是一個既能穩定外野守備、又能增強左打深度的「高CP值」選擇。
另外，對道奇隊體系的高度熟悉感有加分， 貝林傑職業生涯絕大部分時間皆在道奇隊度過，並在此奪下新人王與MVP。對於球隊運作、主場環境及戰術體系的無縫接軌能力，讓他成為道奇隊戰力即時升級的首選，這也是其他競爭對手如巨人、洋基所不具備的條件。
另外，就是宿敵競爭的危機意識。隨著舊金山巨人隊強勢介入競爭，道奇隊面臨「不能讓戰力流向死對頭」的壓力。若能成功搶回貝林傑，不僅能補強自身外野漏洞，更能與大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）等巨星組成更具威脅的打線。
洋基未放棄續約 巨人也想要搶
目前，由經紀人波拉斯（Scott Boras）操盤的合約談判正進入關鍵階段。雖然洋基隊仍未放棄續約，且巨人隊正嘗試透過長約利誘，但日媒普遍認為，對於有意在2026年尋求連霸的道奇隊而言，貝林傑的回歸將是「最有利的一步棋」。
如果這筆「鳳還巢」交易達成，道奇隊明年賽季的先發陣容將更趨完美，全聯盟都在屏息以待這位前MVP是否會在新年之際，正式宣佈重返這片他最熟悉的洛杉磯草皮。
