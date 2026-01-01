洛杉磯道奇隊在大谷翔平的領軍下，正全力邁向世界大賽三連霸，試圖挑戰洋基王朝後的最高榮耀。然而，美媒《Dodgers Way》近日發出警訊，指出高齡化已成為球隊根深蒂固的潛在威脅。分析顯示，在世界大賽野手名單中，年齡低於30歲的球員僅存羅特維特（Ben Rortvedt）、迪恩（Justin Dean）、金惠成、帕赫斯（Andy Pages）等4人，其餘核心主力多數已步入「30世代」，這也導致數據網站「FanGraphs」在預測來季戰力時，對道奇野手群的勝分貢獻值持保守態度。
道奇陣容老化 外媒看衰下滑
報導進一步分析，除了投手戰力外，道奇隊明年在多個守備位置的預測排名出現大幅滑落。除了指定打擊位居聯盟首位、一壘與游擊維持在第5名外，其餘位置預計都將掉出聯盟前5名的菁英行列。這種結構性的老化現象，恐將直接影響漫長例行賽的穩定性與球員的傷癒恢復能力，成為三連霸之路的一大暗雲。直接導致權威數據網站「FanGraphs」對道奇隊來季的勝利貢獻值（WAR）預測不若預期強大。
二壘防區存在戰力隱憂
在守備配置中，「二壘手」被點名為前景最不明朗的環節。若道奇無法成功透過交易網羅如多諾萬（Brendan Donovan）等具備運動能力的即戰力，新賽季二壘防區將由艾德曼（Tommy Edman）、羅哈斯（Miguel Rojas）、金惠成及赫南德茲（Kiké Hernández）等人分擔。然而，若艾德曼因外野需求必須回防中外野，屆時高齡36歲的羅哈斯極可能被迫承擔密集的先發工作，對體能與防守覆蓋率無疑是一大考驗。
面對核心陣容多位球員簽有高額長約的現狀，道奇球團如何平衡爭冠戰力與防止合約轉向「不良債權」化，已成為球團高層今冬補強的急迫課題。雖然道奇目前在貝林傑（Cody Bellinger）爭奪戰中傳出領先契機，但能否針對二壘防區與陣容年輕化進行有效調整，將是2026年球季能否抵擋高齡化衝擊、完成衛冕壯舉的觀察重點。
消息來源：Dodgers Way
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導進一步分析，除了投手戰力外，道奇隊明年在多個守備位置的預測排名出現大幅滑落。除了指定打擊位居聯盟首位、一壘與游擊維持在第5名外，其餘位置預計都將掉出聯盟前5名的菁英行列。這種結構性的老化現象，恐將直接影響漫長例行賽的穩定性與球員的傷癒恢復能力，成為三連霸之路的一大暗雲。直接導致權威數據網站「FanGraphs」對道奇隊來季的勝利貢獻值（WAR）預測不若預期強大。
在守備配置中，「二壘手」被點名為前景最不明朗的環節。若道奇無法成功透過交易網羅如多諾萬（Brendan Donovan）等具備運動能力的即戰力，新賽季二壘防區將由艾德曼（Tommy Edman）、羅哈斯（Miguel Rojas）、金惠成及赫南德茲（Kiké Hernández）等人分擔。然而，若艾德曼因外野需求必須回防中外野，屆時高齡36歲的羅哈斯極可能被迫承擔密集的先發工作，對體能與防守覆蓋率無疑是一大考驗。
面對核心陣容多位球員簽有高額長約的現狀，道奇球團如何平衡爭冠戰力與防止合約轉向「不良債權」化，已成為球團高層今冬補強的急迫課題。雖然道奇目前在貝林傑（Cody Bellinger）爭奪戰中傳出領先契機，但能否針對二壘防區與陣容年輕化進行有效調整，將是2026年球季能否抵擋高齡化衝擊、完成衛冕壯舉的觀察重點。