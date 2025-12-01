金州勇士隊在NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季表現持續震盪，目前勝率在五成邊緣徘徊，始終難以打出具備競爭力的連勝氣勢。美國體育媒體《Blue Man Hoop》近日撰文指出，勇士隊若想在本賽季突圍，應將目光鎖定在「風城」，與聯盟東區球隊芝加哥公牛隊的明星後衛懷特（Coby White），透過一筆「贏在當下」的交易，為當家球星柯瑞（Stephen Curry）尋找最完美的進攻搭檔。
公牛進入重建倒數？懷特成為交易市場大魚
芝加哥公牛隊本季戰績不佳（15勝17負），正處於是否徹底拆解陣容的十字路口。報導指出，25歲的懷特本季場均能貢獻19.2分、4.7助攻，投籃命中率達44.5%。儘管本季曾受傷病困擾僅出賽16場，但他具備優異的持球創造力與外線投射底子，被認為是能有效減輕柯瑞進攻壓力的理想人選。
「庫明加換懷特」 解決勇士內部的定時炸彈
該交易提案大膽建議，勇士隊可以考慮送出前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）作為主要籌碼。庫明加本季在勇士陣容中的重要性不斷降低，近期更屢次跌出總教練科爾（Steve Kerr）的輪替名單，雙方關係已接近冰點，離隊幾乎已成定局。
對勇士而言，這是一場豪賭。懷特將在賽季結束後成為自由球員，若交易達成，他可能僅是為期半季的「租借球員」。但對於急於守住柯瑞奪冠窗口的勇士球團來說，換取一名能即插即用的純得分手，其價值遠勝過在板凳上枯坐的年輕潛力。
兩大球星的雙贏契機
對於懷特而言，職業生涯至今僅打過5場季後賽，加盟擁有深厚冠軍底蘊的勇士隊，將是他提升競技層次的絕佳機會；對於庫明加來說，前往重建中的公牛或許能獲得期盼已久的開火權與發揮空間，開啟職業生涯的新篇章。
隨著2月5日交易截止日逐步接近，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）是否會果斷出手，終結庫明加的鬧劇並換回柯瑞急需的火力支援，將成為灣區球迷在 2026 年元旦最關注的議題。
消息來源：Blue Man Hoop
