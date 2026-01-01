我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佩拉塔雖然2025賽季ERA 僅2.70，但他定位較偏向二號先發，且明年季後將成為自由球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲目前的市場報價幾乎都點名洋基必須送出頭號新秀「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez）或強力新秀瓊斯（Spencer Jones），外加多名潛力股。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊在休賽季積極尋求先發投手戰力補強，然而進度卻不如預期。根據《The Athletic》資深記者克里斯·柯許納（Chris Kirschner）爆料，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）之所以在交易市場尚未有大動作，主因在於球隊鎖定的頂尖投手：佩拉塔（Freddy Peralta）、高爾（MacKenzie Gore）以及艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）索價皆「高到令人不安」，若洋基強行出手，恐將掏空整座農場。報導指出，市場行情的失控可追溯至日前坦帕灣光芒與巴爾的摩金鶯隊的交易。金鶯隊為了換取生涯自責分率（ERA）僅 4.25、表現尚不穩定的投手巴茲（Shane Baz），竟付出了4名新秀（包含兩名農場前 10 大新秀）外加一個平衡選秀權。這筆交易案成了目前的報價基準，讓洋基在洽談其他球星時面臨極大的心理門檻。洋基目前鎖定的三大交易目標包括：密爾瓦基釀酒人的佩拉塔（Freddy Peralta）、華盛頓國民的高爾（MacKenzie Gore）以及邁阿密馬林魚的賽揚強投艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）。儘管這些投手實力不俗，但皆存在讓凱許曼猶豫的隱憂。佩拉塔雖然2025賽季ERA 僅2.70，但他定位較偏向二號先發，且明年季後將成為自由球員。艾爾康塔拉身為前賽揚得主，雖在 2025 賽季後半段強勢回歸，但此前曾因TJ手術缺席整個 2024 年，風險仍在。至於高爾，生涯前四年表現穩定，但始終定位於輪值中後段，缺乏王牌成色。美國媒體《》認為，這些人選讓凱許曼猶豫，他們並非切確無疑的王牌，因此他不確定是否該砸籌碼下去交易。美媒指出，目前的市場報價幾乎都點名洋基必須送出頭號新秀「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez）或強力新秀瓊斯（Spencer Jones），外加多名潛力股。一向對自家農場資產十分吝嗇的凱許曼，顯然不願意在非史庫柏（Tarik Skubal）或斯肯斯（Paul Skenes）這種等級的王牌交易中，付出如此高昂的代價。為了冠軍還是未來？洋基的十字路口 雖然洋基農場深度足以發動交易，但隨著 2026 年元旦到來，春訓腳步漸近，洋基面臨著極大壓力。若想在明年衝擊世界大賽冠軍，勢必得在「保住農場天分」與「重金換取即戰力」之間做出痛苦抉擇。凱許曼的操盤雖然保護了球隊未來，但在列強環伺的競爭環境下，若交易市場報價持續居高不下，洋基的新賽季輪值恐將在缺乏強力援軍的情況下開季。