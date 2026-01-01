我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭敬騰（如圖）的演出讓網友直呼：「他真的很有實力」、「這才是真的大跳，把氣氛拉到最高」；不過也有人認為台下觀眾相當冷靜。（圖／喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰，睽違5年昨（31）日在台中水湳中央公園跨年，帶來長達近30分鐘的演出，蕭敬騰自彈自唱〈皮囊〉開場，炸裂高音直竄天際，最後更直接站上鋼琴飆唱，一躍而下讓台下觀眾情緒沸騰。蕭敬騰在台上嗨喊：「超級多人！台中的朋友，我是蕭敬騰，想你們。」而演出後，網友直呼「他真的很有實力」、「這才是真的大跳，把氣氛拉到最高」，不過也有人認為台下觀眾相當冷靜。蕭敬騰昨（31）日感性慰勞大家走過2025，他說：「不管是學生壓力、工作壓力，都辛苦了，今年大家都不容易，馬上就要跨到2026，新的一年我們一定要開開心心，做自己最快樂的事情，才可以每天充滿能量，幫助更多的人，好不好？」蕭敬騰也鼓勵大家，直呼2026一定會有更多好事發生，「接下來我要唱一首愛你們的歌〈怎麼說我不愛你〉」。除了演唱自己的歌，蕭敬騰還準備了蔡依林的〈倒帶〉，投入到蹲跪舞台，但情緒轉換得很快，他接著演唱夯曲〈王妃〉，不斷在舞台上旋轉、跳躍，從延伸舞台衝回主舞台，把椅子搬到鋼琴上、再站到椅子上，呼喊：「台中，我愛你們！」然後一躍而下，把接近倒數時分的舞台氣氛推到沸騰。跨到2026年，由動力火車率先開唱，站上舞台演唱〈除了愛你還能愛誰〉，唱完尤秋興說：「感謝大家對我們動力火車的支持，除了愛大家還能愛誰，就是愛你們就對了。」接著帶來〈忠孝東路走九遍〉，他們邊唱、邊向觀眾打招呼，兩人開心來到天氣晴朗的台中，直說運氣非常好。