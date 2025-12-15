我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林光寧（左2）最後一次公開露面是在去年10月參加蕭敬騰（右3）與女兒Summer（左4）的婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲SUPER JUNIOR明年1月將在高雄巨蛋開唱。（圖／讀者提供）

▲BABYMONSTER台北小巨蛋演唱會門票17日將進行清票。（圖／IG＠babymonster_ygofficial）

《NOWNEWS今日新聞》帶讀者掌握今（15）日的熱門娛樂話題，西洋天后泰勒絲豪發獎金給巡迴演唱會的員工，金額總計上看1.97億美元（約新台幣62億元）；蕭敬騰岳父林光寧過世，生前5部神作回顧；家寧妹妹想出國，遭法官判定有逃亡之虞。其他還有SUPER JUNIOR高雄演唱會疑似將加場、BABYMONSTER小巨蛋清票等韓團演唱會資訊，帶大家一次看。美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的「The Eras Tour（時代巡演）」規模空前，不僅場場掀起搶票熱潮，更在全球各地帶動龐大觀光與消費效益，Disney+近期也推出紀錄片影集《The End of an Era》，深入記錄這場史詩級巡演幕後點滴，更曝光她在巡演期間發給工作人員的驚人獎金，累計共高達62億台幣，讓員工打開信封直呼：「快昏倒了！」歌手蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽75歲。回顧他生前5部經典作品，從《家有仙妻》的呆萌「仙爸」到《轉角遇到愛》大S的富爸爸，能駕馭正邪角色的他，還曾演過《台灣靈異事件》的記者老王、《霸王花》警官，還有《林投姐》裡的反派日本巡佐。網紅家寧的妹妹張家芸因為幫媽媽曾淑惠找人頭員工逃漏稅，今年4月起遭限制出境，她向法院聲稱工作有出國需求，並附上電子郵件佐證，反而弄巧成拙。法官發現張家芸打算出國工作、可能滯留境外，加上張家芸之前22個月入出境30多次，可認定她有長期在國外生活的能力，駁回限制出境的聲請，並在12月8日裁定延長限制出境到明年8月。韓流天團SUPER JUNIOR上月才剛在台北大巨蛋連唱3場《SUPER SHOW 10》，也已確定將於明年1月24日、25日移師高雄巨蛋開唱，沒想到隊長利特昨日直播時意外「說溜嘴」，透露「高雄巨蛋開3場不如在高雄世運開2場」，瞬間讓E.L.F.集體傻眼，驚呼：「所以有3場？」不過目前主辦單位尚未公布加場消息，相關資訊還有待官方證實。韓國女團BABYMONSTER將於1月2、3日到台北小巨蛋舉辦「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」演唱會，門票開賣後瞬間被秒殺，今日活動主辦超級圓頂宣布17日中午12點將進行清票，同時開賣剩餘席次，售票系統一樣是KKTIX，還沒搶到票的粉絲這次千萬別錯過！