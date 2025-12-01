我是廣告 請繼續往下閱讀

五月天延續每年留在台灣陪歌迷跨年的溫馨約定，昨（31）日晚間在台中洲際棒球場演唱會上與全場數萬名粉絲一同倒數迎接2026年！當倒數結束的瞬間，絢爛煙火劃破天際，五月天應景高唱勵志神曲〈笑忘歌〉，主唱阿信在漫天花火下唱著歌，如同向全場喊話：「傷心的都忘記了！」在這溫馨又熱血的氛圍中，帶領歌迷拋開過去一年的煩惱與遺憾，大步邁向嶄新的一年。「傷心的都忘記了，只記得這首笑忘歌，那一年天空很高、風很清澈，從頭到腳趾都快樂，我和你都約好了，要再唱這首笑忘歌，這一生志願只要平凡快樂，誰說這樣不偉大呢。」五迷每個人都朗朗上口的歌詞，也像是對新年的祝福。五月天往年都會選擇留在台灣陪粉絲跨年，今年也不例外，這種專屬約定讓歌迷備感窩心。在最受期待的點歌橋段，幸運被點到的歌迷許願想聽〈開天窗〉，這首歌充滿正能量、象徵打破困境的歌曲，在跨年夜響起格外有意義，五月天也以絕佳默契，五人一起即興演唱，讓台下氣氛瞬間嗨到最高點。演唱會尾聲充滿不捨，就在散場時，阿信突然給了大家一個超大驚喜！他隨口哼唱了幾句經典台語情歌〈心中無別人〉，雖然只有短短幾句，但卻是對著全場力挺五月天的五迷們最深情的告白，為2025年的最後一天畫下最完美的句點。元旦第一天，五月天也要繼續在台中洲際棒球場開唱。