《NOWNEWS今日新聞》為您準備今（1）日娛樂搶先看：超人氣動畫《鏈鋸人》角色真紀真的配音員楠木燈，在元旦驚喜宣布結婚；資深歌手陳昇跨年夜舉辦個人演唱會，活動時他準備了蛋糕，要幫滿去年跨年夜誕生、剛滿周歲的孫女慶生；雲林縣跨年煙火施放時，選用了經典動畫《烏龍派出所》當作配樂，現場突變搞笑氣氛，讓粉絲笑說：「感覺阿兩會騎腳踏車衝上台。」曾為《鏈鋸人》真紀真、《刀劍神域外傳 Gun Gale Online》蓮等知名動畫角色配音的知名配音員楠木燈，在昨日晚間11點（日本時間元旦）宣布了結婚的消息，她透露老公的身分是曾學生時期交往至今的圈外人，因此希望大家不要進行過多臆測，並且同時祝福所有人新年快樂。資深歌手陳昇在台北國際會議中心舉行《