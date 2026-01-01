我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在2025年的最後一場比賽中，由當家球星柯瑞（Stephen Curry）率領，重返其家鄉北卡羅來納州夏洛特，拿下26分。在這場備受矚目的「年度返鄉戰」中，勇士隊憑藉單場追平賽季紀錄的24記三分球，終場以132：125擊敗夏洛特黃蜂隊，寫下近6戰5勝的佳績，為2026年揭開強勢序幕。這場比賽吸引了多達19685名觀眾湧入光譜中心（Spectrum Center），創下該場館史上最高入場人數紀錄。柯瑞也不負眾望，全場砍下26分，其中三分球10投5中。這也是他職業生涯第400場單場投進至少5記三分球的比賽，將歷史第一的「柯瑞門檻」再度推高。夏洛特市政府更在賽前宣布，將通往柯瑞母校戴維森學院（Davidson College）的第30號出口匝道命名為「Stephen Curry Exit」，向這位家鄉英雄致敬。除了柯瑞的穩定發揮，勇士隊強大的板凳深度成為取勝關鍵。二年級生波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）各攻下 19 分。特別是波傑姆斯基在第四節開局連進三分球，並在進攻時間終了前投進一記高難度的單腳三分，成功粉碎黃蜂隊的反撲氣焰。此外，巴西好手桑托斯（Gui Santos）也從板凳貢獻 13 分，格林（Draymond Green）則交出 10 分、12 助攻與 8 籃板的準大三元成績，並在關鍵時刻搶下進攻籃板補籃鎖定勝局。黃蜂逆襲功虧一簣 年輕三核心空砍80分黃蜂隊本場表現韌性十足，在下半場一度落後15分的情況下，靠著鮑爾（LaMelo Ball）單節飆進 4 記三分球反超比分。黃蜂「年輕三巨頭」米勒（Brandon Miller，33 分）、鮑爾（27 分）及剛從腳踝傷勢回歸的新秀克內佩爾（Kon Knueppel，20分）合力空砍80分。儘管黃蜂在禁區得分（56：32）遙遙領先，仍難敵勇士高達 49% 的三分命中率。勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽後表示：「黃蜂是一支非常有天賦的年輕球隊。我們今天必須投進 24 記三分球才能贏下這場激戰，這說明了對手的頑強。」科爾也指出，勇士已連續6場得分突破120分，進攻節奏正處於本季最佳狀態，「球隊的深度現在正給予我們極大的幫助。」此役過後，勇士戰績來到18勝16負，穩居西區第八。接下來勇士將飛往洛杉磯挑戰快艇，並於 1 月 7 日回主場迎戰密爾瓦基公鹿，力求延續連勝勢頭。