▲戴維斯（Anthony Davis）本季薪資高達5410萬美元，而庫明加僅為2250萬美元。若要達成交易，勇士必須額外送出如格林或巴特勒等大合約才能匹配。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士長期對紐奧良鵜鶘側翼墨菲（Trey Murphy III）有興趣，也反映他們理想中的補強模板。（圖／美聯社／達志影像）

2026年元旦傳出NBA美國職籃（National Basketball Association）重磅交易內幕！根據《The Athletic》資深名記山姆·阿米克（Sam Amick）爆料，達拉斯獨行俠近期主動聯繫金州勇士，探討交易明星長人安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的可能性，並點名對勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）充滿興趣。然而，這筆潛在的震撼交易目前正深陷薪資匹配與球隊核心地位的雙重僵局。報導指出，此次交易討論是由獨行俠方發起，而非勇士主動尋求。獨行俠目前正考慮重新調整陣容，並對勇士隊的五年級前鋒庫明加表現出濃厚興趣。雖然庫明加本季因表現起伏跌出總教練科爾（Steve Kerr）的輪替名單，且在1月15日前受交易限制（預計交易截止日前將被送走），但他高昂的運動天賦仍是獨行俠眼中的重要資產。這項說法，也與其他記者的報導方向一致。Chris Haynes 指出，獨行俠目前對勇士現有主力興趣有限，若真要推動戴維斯交易，極可能需要第三方球隊介入。Brett Siegel則直言，勇士實際上並沒有積極追求戴維斯。多方消息交叉比對後，現況相當清楚——獨行俠想要庫明加，但勇士不願為了配平薪資動用格林或巴特勒，交易自然寸步難行。儘管雙方有初步接觸，但財務對等成為最大阻礙。戴維斯本季薪資高達，而庫明加僅為。若要達成交易，勇士必須額外送出如格林（Draymond Green，2,80萬美元）或巴特勒（Jimmy Butler，5410萬美元）等大合約才能匹配。多位消息人士證實，勇士堅決不交易格林或巴特勒。總教練科爾日前在與格林發生場邊爭執後，更公開表態：「我的首要目標是讓格林以勇士球員的身分退休，我們將一起戰鬥到最後。」這番話等於直接封鎖了涉及格林的交易路徑。雖然巴特勒與戴維斯的薪資對等，但勇士對此方案毫無興趣。勇士目前戰績雖然不盡人意，關鍵時刻崩盤（本季 8 次浪費末節領先）及高失誤率是致命傷，但管理層仍相信目前的核心陣容。阿米克分析，除非出現足以挽救賽季的奇蹟交易，否則勇士可能不得不接受「現有陣容即最終版本」的現實。阿米克也點出，與其寄望不太可能成真的「救世級交易」，勇士真正該解決的，是自身長期存在的比賽問題。數據顯示，勇士本季是聯盟末節浪費領先最多的球隊（8次），16場敗仗中，有 7 場輸在5分或以內。此外，他們場均16.3次失誤，高居聯盟第3多，僅次於火箭與拓荒者。即便如此，勇士的淨效率值+2.3（聯盟第10），仍暗示他們的實力其實高於戰績表現。目前排名西部第8，距離第6名的灰狼 尚有4個勝場差距。目前戴維斯正因腹股溝傷勢缺陣，他在獨行俠本季場均貢獻20.5分、10.9籃板及 2.8助攻；而庫明加場均則為 11.8分、6.2籃板。總管鄧利維勢必仍會在未來幾周持續評估補強可能。勇士長期對紐奧良鵜鶘側翼墨菲（Trey Murphy III）有興趣，也反映他們理想中的補強模板：能拉開空間、空切、投三分、又能防守的側翼。但現實是，庫明加的交易價值正在下滑。在跌出科爾輪換後，他近9場比賽有7場遭到DNP（其中一場因病缺陣），這對勇士談判籌碼並非好消息。