金州勇士隊在2025年終戰（美國時間12月31日）以132：125擊敗夏洛特黃蜂，喜迎近期6戰中的第5勝。勇士找回近期攻防節奏，賽程是最原因，擊敗的5支球隊之中，除了除了鳳凰城太陽和奧蘭多魔術都不是太難應付的對手。但球隊也確實打得更好了，；而，讓勇士擋住黃蜂的反撲，，成為他們最大優勢。當家球星柯瑞此役轟下26分，，展現極高效率。而另一位核心靈魂格林（Draymond Green）表現更是全面，出戰28分鐘交出10分、8籃板、12助攻的準大三元成績單。格林賽後坦言，在經歷與主帥科爾（Steve Kerr）的爭執及禁賽風波後，他正努力找回比賽節奏，並稱讚。主帥科爾也盛讚格林：「他真的開始找到感覺，並融入團隊發揮作用了。」勇士隊近期進化的另一大亮點，是科爾所開發出的新「終結陣容」。梅爾頓貢獻7分並完成2次抄截。理查德則提供5分3助攻並展現高執行力。在梅爾頓傷癒歸隊之後，他的正負值居高不下，也讓球隊後場輪換多了一員可用之兵；而理查德則是今年加入球隊之後，就一直穩定貢獻，打球聰明、又無新人的生澀，很快融入體系，帶給球隊輪換極大的幫助。。柯瑞表示，這兩人清楚自己在收官階段的分工；格林更直言：「，他們給球隊帶來的幫助實在令人稱道。」勇士近期戰績提升，勇士出色的陣容深度有關係，這一點科爾在受訪時也明確指出。，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿到了19分，極大程度給緩解了先發陣容的壓力。除了防守端，勇士替補席也湧現活力。巴西新秀桑托斯（Gui Santos）僅上場16分鐘便6投5中高效率砍下13分5籃板。科爾對其充滿讚賞：「只要他在場，你就能感受到他的存在感。這種能量和比賽熱情，讓我隨時隨地都放心派他上場。」面對接下來的賽季挑戰，科爾表現得信心滿滿。他指出球隊已度過賽季初期最艱困的賽程，「現在形勢逆轉了，我們必須抓住這個機會。」據悉，勇士在未來的11場比賽中，有多達10場將在勇士主場進行。憑藉著日益成熟的深度陣容與老將回溫，勇士隊正準備在2026年初發動強力攻勢，爭取更佳的西區排名。