我是廣告 請繼續往下閱讀

印地安那溜馬隊的低迷狀態仍在持續。在今（1）日對陣奧蘭多魔術隊的比賽中，溜馬雖然一度領先達10分，卻在最後時刻遭魔術隊球星班凱羅（Paolo Banchero）投進準絕殺，終場以110：112不敵魔術。這場敗仗讓溜馬慘吞10連敗，也讓總教練卡萊爾（Rick Carlisle）的生涯千勝紀錄持續難產，勝場數依舊定格在尷尬的「999」場。本場比賽戰況膠著，雙方共發生12次平手及11次領先交換。魔術隊在第三節一度落後10分，但在末節展開絕地反攻。比賽終了前7.5秒，班凱羅持球單打溜馬防守球員內史密斯（Aaron Nesmith），在距離籃框11英尺處後撤步擦板投進超前分。隨後內史密斯嘗試三分絕殺未果，溜馬無奈在主場吞下第10場連敗。班凱羅全場貢獻29分、10籃板，是魔術逆轉的首功之臣。對溜馬總教練卡萊爾而言，這波連敗顯得人格外煎熬。自從2025年12月9日擊敗國王隊取得執教生涯第999勝後，溜馬便陷入贏不了球的泥淖。這波10連敗不僅追平了隊史第5長的連敗紀錄，更讓原本近在咫尺的「千勝俱樂部」大門遲遲無法開啟。目前溜馬以6勝28負的戰績位居全聯盟墊底。儘管此役席亞康（Pascal Siakam）攻下26分、馬圖林（Bennedict Mathurin）貢獻23分，仍無法掩蓋球隊防守端在關鍵時刻失守的問題。魔術隊方面，雖然頭號得分手華格納（Franz Wagner）持續因傷缺陣，但後衛薩格斯（Jalen Suggs）傷癒復出貢獻11分，與貝恩（Desmond Bane）的18分聯手幫助球隊收下勝利。溜馬隊下一場比賽將於台北時間1月3日早上8:00繼續在主場迎戰聖安東尼奧馬刺隊。