我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇本季（2025-26）開局雖然打出令人搖頭的6勝21敗慘澹成績，但根據權威美媒《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）的最新報導，球團高層並不打算在2月5日的交易大限前舉白旗投降，轉身成為「賣家」。支撐這項決定的關鍵，除了球隊近期拉出一波5連勝的小高潮外，更殘酷的現實是2026年的首輪選秀權並不在自己手上。阿米克指出，儘管開季戰績崩盤，但快艇目前正處於5連勝的上升氣勢中，距離西區附加賽（Play-in）名額僅剩2.5場勝差。更重要的是，由於2019年為了交易來喬治（Paul George）所付出的代價，快艇2026年的「未受保護首輪籤」目前握在衛冕軍奧克拉荷馬雷霆手中。這意味著，即便快艇現在選擇擺爛，受惠的也只會是雷霆隊，因此球團傾向繼續補強陣容，力拚季後賽席次。外界盛傳球隊雙星雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）可能成為交易籌碼，但操作難度極高。報導分析，哈登擁有「鳥權（Bird rights）」，這賦予他本季否決任何交易的權利，且他下賽季還握有 4230 萬美元的球員選項。至於雷納德，他那份3年1.495億美元的合約還剩一年，要到2027年才會成為完全自由球員。雖然不當賣家，但快艇仍可能在截止日前尋求陣容升級，不過前提是必須優先保留「明年夏天的薪資空間彈性」。阿米克透露，快艇陣中的幾位資深老將，包括柯林斯（John Collins）、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、羅培茲（Brook Lopez）以及巴圖（Nicolas Batum），由於身背到期合約，極有可能被用來作為交易薪資包，以換取明星級戰力。其中，波格丹諾維奇、羅培茲與巴圖的合約中都帶有 2026-27 賽季的球隊選項，這讓快艇在操作上更具靈活性。