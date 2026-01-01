我是廣告 請繼續往下閱讀

亞特蘭大老鷹與當家球星「少主」崔·楊恩（Trae Young）的關係恐怕已走到盡頭。根據權威美媒《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）爆料，老鷹球團對於交易這位四屆全明星後衛持越來越開放的態度。然而尷尬的是，楊恩目前在市場上的行情幾乎是「急凍」狀態，即便球隊想賣，恐怕也得等到明年休賽季才有機會脫手。報導指出，距離2月5日的交易大限僅剩一個月，但楊恩的交易市場反應相當冷淡。這主要歸因於他本季因傷打打停停的低迷表現，以及那份高昂的合約。楊恩在開季前未能與老鷹達成續約協議，他握有2026-27賽季價值4890萬美元（約新台幣15.3億元）的球員選項，這意味著他可以在明年夏天跳出合約成為自由球員，這也讓潛在下家對於透過交易得到他感到猶豫。現年27歲的楊恩本季（2025-26）邁入生涯第8年，卻飽受傷病折磨。他先前因右膝內側副韌帶（MCL）扭傷缺席了22場比賽，直到12月才復出。然而，他復出後的5場比賽，老鷹竟然吞下慘烈的0勝5敗。更糟糕的是，他又因右大腿股四頭肌挫傷再度掛免戰牌，確定缺席週三對決明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）的比賽。本季至今，楊恩僅出賽10場，場均數據滑落至19.3分、8.9助攻與1.3籃板，與上賽季拿下聯盟助攻王（場均11.6次）的風采判若兩人。老鷹本季原本寄予厚望，休賽季大手筆交易來「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），並補進射手肯納德（Luke Kennard）與防守悍將亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker），加上新星強森（Jalen Johnson）傷癒歸隊，試圖在東區有一番作為。沒想到這支豪華陣容卻打得荒腔走板，目前戰績僅15勝19敗，近期更苦吞7連敗，完全看不出強隊架勢。隨著戰績崩盤與楊恩的邊緣化，老鷹管理層似乎已下定決心要進行重組，但能否在截止日前送走這位過氣少主，仍是大問號。