我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯天使隊的球迷終於能在新年迎來好消息！被外界譏為「史上最爛合約」的痛痛人倫登（Anthony Rendon），傳出已與球團達成合約重組協議，將實質上退團。專門報導天使隊新聞的媒體《Halo Hangout》以「洛杉磯天使的惡夢，隨著倫登合約問題的解決而迎來了終結」為題，慶祝這歷史性的一天。而在解決毒藥合約的同一天，天使也火速簽下前道奇後援投手耶茲（Kirby Yates），並傳出將全力追求日職重砲岡本和真。回顧倫登在2019年效力國民隊時期，單季出賽146場，繳出打率.319、44支二壘安打（聯盟第一）、34轟、126分打點的鬼神數據，並拿下打點王。他在季後賽更是殺紅眼，打擊率.328、5轟、15打點，OPS高達1.003，是國民隊奪下隊史首座世界大賽冠軍的最大功臣。挾著這股氣勢，他在同年12月與天使隊簽下了一紙7年 2.45億美元（約新台幣76.8億元）的天價合約。然而，這卻是天使隊惡夢的開始。除了2020年縮水賽季外，倫登在隨後的每一個賽季都因傷長期缺陣，到了2025年賽季更是一場未打。即便如此，天使隊仍需支付巨額薪資。如今，在合約只剩最後一年的情況下，天使終於解決了這筆爛帳。當地媒體對於倫登的離去毫不留情地評論道：「天使隊長年以來一直受這份最爛合約所苦。簽約時原本期待他是打線核心，結果卻頻繁受傷。他看起來根本沒有認真想當球員。雖然不知道如果沒受傷、還有動力的話會怎樣，但結果就是，這份合約爛透了。」報導更指出：「隨著這次協議達成，倫登在洛杉磯波折不斷的日子終於結束。他大概會就此從球界引退吧。」隨著倫登的薪資壓力減輕，媒體強調：「重要的是，將倫登移出薪資計算後，天使隊接下來會怎麼做。雖然老闆莫雷諾（Arte Moreno）通常不願多花錢，但希望他能將這些錢投資在重建球隊上。」好消息是，就在倫登離隊消息傳出的當下，美媒也同步報導天使隊簽下了前道奇隊牛棚大將耶茲。由於簡森（Kenley Jansen）在休賽季轉戰底特律老虎隊，天使牛棚戰力告急。雖然簽下了自由球員帕默倫茲（Drew Pomeranz），但這位資深左投不足以扛下終結者重任。儘管耶茲上個賽季在道奇表現掙扎，但他極有可能在新賽季扛起天使守護神的角色。《Halo Hangout》更進一步呼籲球團繼續補強：「既然總管米納斯安（Perry Minasian）解決了倫登合約問題並省下資金，別以為他會就此收手。耶茲只是第一步，天使不能就這樣結束。」報導最後更點名了具體的補強目標：「球隊依然需要補強三壘手，目前傳出正在與岡本和真接觸。雖然海盜隊與教士隊也表現出興趣，但預料天使隊對岡本的追求將會更加積極。」