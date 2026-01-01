我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）近日作客由前NBA球員巴恩斯（Matt Barnes）與傑克森（Stephen Jackson）主持的熱門播客節目《All The Smoke》。在節目中，他罕見地敞開心房，還原了當年效力金州勇士時期，與前隊友格林（Draymond Green）那場著名的場邊爭執，並坦言那次事件是他心中難以撫平的傷痕，更直指球團後續的處理方式或許是導致分道揚鑣的關鍵。回憶起那場對快艇的比賽，杜蘭特表示一切發生得太過突然且令人錯愕。「當時那個籃板球下來，我也跑到了位置，我原本預期他（格林）會把球傳給我推進，」杜蘭特回憶道：「但他沒有這麼做，這讓我非常震驚，因為這完全不像是他平常會做出的判斷，以前他從來不會這樣。」場上的誤會延燒到了板凳席，格林隨後爆發了激烈的情緒，對著杜蘭特咆哮。杜蘭特感性地透露，真正讓他受傷的不是爭吵本身，而是雙方的關係。「這真的很傷人，因為他在我心中不只是隊友，更是我的朋友。」杜蘭特坦承，聽到自己視為兄弟的人說出那些尖銳的話語，讓他當下感到孤立無援，這也是為什麼他在事發後選擇將自己封閉起來，與團隊漸行漸遠。對於勇士球團在事件後的處理方式，杜蘭特也頗有微詞。雖然球隊後來對格林祭出了禁賽處分，但在杜蘭特看來，這只是表面功夫。「我們從來沒有真正坐下來，針對這件事情好好溝通，」杜蘭特語帶遺憾地表示：「如果當時大家能把話攤開來講，或許結局會有所不同。」但在當時尷尬的氣氛下，杜蘭特只能強迫自己轉念，「算了，既然無法解決，那我就專注在打球上，繼續向前看。」儘管在那段期間，杜蘭特與柯瑞（Stephen Curry）聯手為勇士打下了兩座總冠軍並蟬聯FMVP，締造了不可一世的王朝，但那道因爭吵而產生的裂痕，最終仍成為解散這支超級球隊的催化劑。