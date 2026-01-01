夏洛特黃蜂隊雖然在今（1）日的元旦大戰中惜敗金州勇士，但陣中2025年選秀首輪第四順位新星克努佩爾（Kon Knueppel）卻打出了載入史冊的一戰。這位來自杜克大學的超級新人，憑藉單場20分且高效率的表現，正式超越傳奇巨星柯瑞（Stephen Curry），成為NBA史上達成「50/40/90%命中率且得分20+」次數最多的新秀。
效率驚人！「克努佩爾障礙」正式成形
根據數據平台「Real App」統計，克努佩爾本場出賽32分鐘，11投7中、外線7投4中，以63.6%的投籃命中率與57.1%的三分命中率轟下20分5籃板8助攻。這場比賽讓他超越了柯瑞，成為聯盟史上在新秀賽季中，單場繳出「50%投籃、40%三分、90%罰球命中率且得分超過20分」次數最多的紀錄保持人。
這位20歲的新星本季展現了驚人的穩定度，出賽31場場均貢獻19.3分、5.1籃板、3.5助攻，投籃命中率47.8%、三分命中率42.8%、罰球命中率則逼近九成的89.7%，完全展現出其作為黃蜂隊未來核心的基石架勢。
柯瑞親自點讚：沉穩且自信的射手
親眼目睹紀錄被打破的柯瑞，賽後對克努佩爾給予高度評價。柯瑞表示：「他的表現令人印象深刻，以他的年紀而言，比賽氣質卻如此沉穩。他的投籃水準顯然很高，絕對不能給他空位機會——他的出手快又順，且充滿自信。」
勇士主帥科爾（Steve Kerr）則盛讚克努佩爾，直言：「我在他身上看到了克里斯·穆林（Chris Mullin）的影子。他在側翼身材高大強壯，接球投籃能力出色，而且球商極高，傳球精準，總能做出正確的選擇。他已經是一位非常非常優秀的球員了。」
克尼普爾談傷癒復出 渴望與傳奇交手
此前因右腳踝扭傷缺席一場比賽的克努佩爾，談到復出的心情時顯得相當激動。他坦言從高中到大學從未缺席任何一場比賽，休戰對他而言極其難受，「上一場賽前我甚至緊張得渾身發抖，真的太想上場拼殺了。」
談到與柯瑞的對位，克努佩爾充滿敬意地表示：「我們傾盡所能切斷他的接球路線、防死他的三分投射，可他依舊出手了10記三分。這印證了他的超強影響力——他是當之無愧的歷史級巨星，更是一位獨一無二的非凡球員。」
雖然黃蜂隊目前戰績仍處於東區後段班，但克尼普爾展現出的紀律性、進攻選擇以及頂級投射天賦，無疑為夏洛特籃球注入了全新的希望。
消息來源：Real App、夏洛特黃蜂X
