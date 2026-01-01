我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人隊看板球星恩比德（Joel Embiid）或許正向全聯盟發出最強烈的宣告：那個統治禁區的超級球星回來了！在2025年的最後一場對陣曼非斯灰熊的跨年大戰中，恩比德狂砍34分、10籃板與8助攻，不僅帶領球隊在延長賽以139：136險勝，更以連續兩場30+的高效表現，證明自己已擺脫季初的傷病陰霾，找回近兩年來的巔峰身手。在過去5場比賽中，恩比德場均繳出30.6分、8.8籃板及1.4阻攻，投籃命中率達47.6%。儘管外線手感仍在調整，但他在三分線內的威脅性已顯著回升。對戰灰熊一役，他多次在罰球線附近展現如教科書般的跳投，並在對手禁區強攻製造犯規，全場罰球12投11中。專家分析，恩比德的移動速度與體能恢復已足以支持他打出高強度的攻防表現，此戰38分鐘的出賽時間也追平了近兩年的新高。相較於上賽季受左膝不適困擾、比賽狀態判若兩人的困境，恩比德本季表現出更強的自信心。他在受訪時表示：「我的感覺不錯，顯然正在變得更好。雖然無法瞬間解決所有問題，但賽季初困擾我的身體問題現在都消失了，我更能信任自己的移動能力。」這種信心直接反映在場上的防守端。現在的恩比德能更自在地擴大防守範圍，干擾外線投籃，甚至能在禁區與年度最佳防守球員領跑者小傑克森（Jaren Jackson Jr.）正面硬撼，並送出關鍵阻攻。除了恩比德的回暖，76人全隊也展現出強大的化學反應。在對戰灰熊的關鍵時刻，恩比德展現了極佳的傳球視野，當對手進行包夾時，他能精確找到空切的隊友。雖然目前的團隊默契仍在磨合，但恩比德展現出的護框能力與拼勁，已讓他在場上的影響力重回MVP等級。隨著2026年元旦到來，費城球迷正見證一個更自信、移動更自如的恩比德。他不再僅依賴單場爆砍的高分，而是透過更成熟的比賽解讀與禁區保護，將76人重新帶回東區領頭羊的競爭行列。