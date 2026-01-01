隨著2025-26NBA美國職籃（National Basketball Association）球季進入一月，聯盟行事曆也正式邁入最關鍵的運作階段之一。從非保障合約轉為全額保障、10天短約全面開放，到更多球員取得交易資格，一連串時間點將深刻影響各隊接下來的補強方向與人事布局。《NOWNEWS》也整理本月重要的大事紀，以供讀者參考。

以下整理一月最值得關注的NBA重要日期與制度節點：

📌 非保障合約即將轉為全額保障（1月10日）

1月10日是本季所有非保障合約正式轉為全額保障的日期，但真正的關鍵觀察日其實是1月7日。若球隊希望避免合約轉正，球員必須在1月10日前完成讓渡程序，代表最晚需在1月7日前遭到釋出。換言之，未在1月8日前被裁掉的球員，其薪資將自動轉為全額保障。

目前全聯盟約有32名球員仍身處非保障合約之中，儘管多數人短期內不太可能被裁，但部分球隊勢必會利用這個時間點節省薪資空間，或空出名額進行後續操作。

值得一提的是，雙向合約球員同樣適用1月7日的讓渡期限。只要在1月8日仍留在合約內，薪資即轉為保障。這項規定是在最新一版CBA中調整，過去雙向合約的保障日為1月20日。

▲金州勇士雙向合約後衛斯賓塞（Pat Spencer）在柯瑞缺陣期間表現亮眼，總教練柯爾承諾即便主力回歸，仍會保留他的上場時間，但其合約轉正問題卻讓球團傷透腦筋。（圖／取自金州勇士X）
📌 10天短約正式全面開放（1月5日）

自1月5日起，各隊可正式簽下標準10天短約，該合約將計入薪資與豪華稅計算，且必須擁有15人正式名單的空缺。在此之前，球隊僅能於「傷兵特例」情況下使用10天合約。本季至今，印第安那溜馬與曼菲斯灰熊就因傷兵問題頻繁動用此機制，溜馬共簽下5名球員、累積7份短約，灰熊則簽下3名球員。

一般而言，重建中的球隊會利用10天短約考察G League潛力新秀；而競逐季後賽的球隊，則更傾向簽下即戰力老將，補強傷病或輪換深度。目前全聯盟仍有13支球隊擁有正式名單空缺，預期在薪資保障期限過後，這個數字還會持續增加。

▲金州勇士隊將與201公分的前鋒Kevin Knox簽約至本賽季結束。這位2018年選秀的第9順位球員在今年2月與勇士簽下了兩份10天短約，並在2月與3月期間出戰了7場比賽，場均貢獻4分1.6籃板。（圖／美聯社／達志影像）
📌 更多球員取得交易資格（1月15日起）

雖然多數休賽季簽約球員已於12月15日解禁交易，但仍有不少球員受限於聯盟規則無法被交易。進入一月後，這份名單將進一步縮小，目前共有20名球員預計在1月底前解除交易限制，其中1月15日是最大波解禁日，當天將有11名球員正式取得交易資格。

這批球員中，包含幾乎不可能被交易的名字，例如芝加哥公牛後衛吉迪（Josh Giddey）；但也有早已身陷傳聞核心的球員，像是金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）。

此外，還有9名球員因10月簽約或7月簽下延長合約，擁有各自獨立的交易解禁日，名單從巨星如布克（Devin Booker），到角色球員如華勒士（Keaton Wallace）都包含在內。其中，紐奧良鵜鶘前鋒瓊斯（Herbert Jones），被外界視為最具吸引力的潛在交易標的之一，但球團開價極高。

📌 傷兵特例（DPE）申請最後期限（1月15日）

1月15日同時也是球隊申請傷兵特例（Disabled Player Exception）的最後期限。若球員在1月16日才被判定為整季報銷，球隊將無法再提出申請。

DPE可為球隊提供額外薪資彈性，但不增加名單人數，因此實務上常被保留不用。本季至今，芝加哥公牛、休士頓火箭、印第安那溜馬、洛杉磯快艇、奧克拉荷馬雷霆已獲核准，密爾瓦基公鹿與達拉斯獨行俠則已提出申請。

▲丹佛金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）不僅狂砍歷史級的超級大三元，更獲得了活塞傳奇名宿「微笑刺客」托馬斯（Isiah Thomas）的極高評價。（圖／取自NBA X）
📌 多支球隊將突破硬上限、可簽自由球員

由於賽季進行中，老將底薪的實際薪資負擔會隨時間遞減，部分原本卡在「第一或第二層硬上限」的球隊，將陸續具備簽人空間：

1月6日：達拉斯獨行俠

1月7日：洛杉磯快艇

1月8日：休士頓火箭

1月9日：奧蘭多魔術

1月18日：洛杉磯湖人

不過，這些球隊短期內不太可能立刻簽下「打完整季」的自由球員，否則將幾乎喪失後續所有薪資彈性，除非同步進行減薪交易。至於金州勇士與紐約尼克，若未先透過交易降薪，則必須分別等到3月24日與4月2日才能合法補人。

另外值得注意的是，1月26日也是奧克拉荷馬雷霆首度能在不超過豪華稅線的情況下，簽下一名按比例計算的底薪自由球員。

▲儘管雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下全場最高33分，並寫下連續101場得分「20+」的里程碑，與史上第一的張伯倫只差25場，但馬刺憑藉末節一波流的攻勢，終場以130：110爆冷擊潰衛冕軍，豪取7連勝。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：NBA

