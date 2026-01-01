我是廣告 請繼續往下閱讀

1月10日是本季所有非保障合約正式轉為全額保障的日期，但真正的關鍵觀察日其實是1月7日。若球隊希望避免合約轉正，球員必須在1月10日前完成讓渡程序。

自1月5日起，各隊可正式簽下標準10天短約，該合約將計入薪資與豪華稅計算，且必須擁有15人正式名單的空缺。

1月15日同時也是球隊申請傷兵特例（Disabled Player Exception）的最後期限。

1月26日奧克拉荷馬雷霆首度能在不超過豪華稅線的情況下，簽下一名按比例計算的底薪自由球員。

隨著2025-26NBA美國職籃（National Basketball Association）球季進入一月，聯盟行事曆也正式邁入最關鍵的運作階段之一。從非保障合約轉為全額保障、10天短約全面開放，到更多球員取得交易資格，一連串時間點將深刻影響各隊接下來的補強方向與人事布局。《NOWNEWS》也整理本月重要的大事紀，以供讀者參考。以下整理一月最值得關注的NBA重要日期與制度節點：1月10日是本季所有非保障合約正式轉為全額保障的日期，但真正的關鍵觀察日其實是1月7日。若球隊希望避免合約轉正，球員必須在1月10日前完成讓渡程序，代表最晚需在1月7日前遭到釋出。換言之，未在1月8日前被裁掉的球員，其薪資將自動轉為全額保障。目前全聯盟約有32名球員仍身處非保障合約之中，儘管多數人短期內不太可能被裁，但部分球隊勢必會利用這個時間點節省薪資空間，或空出名額進行後續操作。值得一提的是，雙向合約球員同樣適用1月7日的讓渡期限。只要在1月8日仍留在合約內，薪資即轉為保障。這項規定是在最新一版CBA中調整，過去雙向合約的保障日為1月20日。自1月5日起，各隊可正式簽下標準10天短約，該合約將計入薪資與豪華稅計算，且必須擁有15人正式名單的空缺。在此之前，球隊僅能於「傷兵特例」情況下使用10天合約。本季至今，印第安那溜馬與曼菲斯灰熊就因傷兵問題頻繁動用此機制，溜馬共簽下5名球員、累積7份短約，灰熊則簽下3名球員。一般而言，重建中的球隊會利用10天短約考察G League潛力新秀；而競逐季後賽的球隊，則更傾向簽下即戰力老將，補強傷病或輪換深度。目前全聯盟仍有13支球隊擁有正式名單空缺，預期在薪資保障期限過後，這個數字還會持續增加。雖然多數休賽季簽約球員已於12月15日解禁交易，但仍有不少球員受限於聯盟規則無法被交易。進入一月後，這份名單將進一步縮小，目前共有20名球員預計在1月底前解除交易限制，其中1月15日是最大波解禁日，當天將有11名球員正式取得交易資格。這批球員中，包含幾乎不可能被交易的名字，例如芝加哥公牛後衛吉迪（Josh Giddey）；但也有早已身陷傳聞核心的球員，像是金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）。此外，還有9名球員因10月簽約或7月簽下延長合約，擁有各自獨立的交易解禁日，名單從巨星如布克（Devin Booker），到角色球員如華勒士（Keaton Wallace）都包含在內。其中，紐奧良鵜鶘前鋒瓊斯（Herbert Jones），被外界視為最具吸引力的潛在交易標的之一，但球團開價極高。1月15日同時也是球隊申請傷兵特例（Disabled Player Exception）的最後期限。若球員在1月16日才被判定為整季報銷，球隊將無法再提出申請。DPE可為球隊提供額外薪資彈性，但不增加名單人數，因此實務上常被保留不用。本季至今，芝加哥公牛、休士頓火箭、印第安那溜馬、洛杉磯快艇、奧克拉荷馬雷霆已獲核准，密爾瓦基公鹿與達拉斯獨行俠則已提出申請。由於賽季進行中，老將底薪的實際薪資負擔會隨時間遞減，部分原本卡在「第一或第二層硬上限」的球隊，將陸續具備簽人空間：1月6日：達拉斯獨行俠1月7日：洛杉磯快艇1月8日：休士頓火箭1月9日：奧蘭多魔術1月18日：洛杉磯湖人不過，這些球隊短期內不太可能立刻簽下「打完整季」的自由球員，否則將幾乎喪失後續所有薪資彈性，除非同步進行減薪交易。至於金州勇士與紐約尼克，若未先透過交易降薪，則必須分別等到3月24日與4月2日才能合法補人。另外值得注意的是，1月26日也是奧克拉荷馬雷霆首度能在不超過豪華稅線的情況下，簽下一名按比例計算的底薪自由球員。