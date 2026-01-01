馬刺射手尚帕尼（Julian Champagnie）這一場比賽三分球17投11中，狂砍36分，打破馬刺隊史紀錄

聖安東尼奧馬刺隊昨（1）日在主場迎戰紐約尼克隊，這場備受矚目的NBA盃（NBA Cup）決賽復仇之戰，卻蒙上了嚴重的傷病陰影。馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在第四節因，目前傷勢程度尚不明確，引發外界高度關注，他退場前拿到31分13籃板。；加上主控福克斯（De'Aaron Fox）末節爆發，全場21投11中，拿下26分，幫助馬刺隊昨日不僅要尋求連勝，更要報12月16日NBA盃決賽輸給尼克的一箭之仇。然而，在末節剩餘10分32秒時，文班亞馬在尼克隊中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）面前躍起爭搶進攻籃板，落地時發生意外。從重播畫面顯示，當時並無肢體接觸，但，馬刺前鋒歐利尼克（Kelly Olynyk）見狀立即故意犯規中斷比賽。在隊友卡索（Stephon Castle）與福克斯（De'Aaron Fox）的攙扶下，這位7呎4吋的巨人重啟腳步，隨後。在經過球員通道時，文班亞馬情緒激動地對著觀眾拍手揮手。馬刺防護員、醫生及總管萊特（Brian Wright）皆第一時間跟隨入內了解傷情。尼克在第四節展開追分，單節打出41：30的攻勢，在讀秒階段兩隊保持一顆球權差距，，幫助球隊取得3分領先，之後強森（Keldon Johnson）和巴恩斯（Harrison Barnes）用罰球幫助球隊鎖定勝利。；而文班亞馬則是12投10中得到31分，另有13籃板，他在治療過後已無大礙，回到場邊看比賽；而。尼克方面，以主控布朗森（Jalen Brunson）的29分8助攻為最佳。在此戰之前，馬刺與尼克同以23勝9負的戰績分別盤踞東西區次席。馬刺本季展現了強大的主場戰力與防守深度，失分控制在113.6分位居西區第5。面對近期正處於3連勝的尼克隊，馬刺在進攻端雖然三分球產量略遜於對手，但防守端的壓制力仍是兩軍對壘的勝負手。馬刺隊彌補先前在NBA盃冠軍賽落敗的遺憾，但隨著基石文班亞馬受傷退場，球隊前景有一些不確定性，若文班亞馬需要缺陣幾場復原，馬刺未來的賽程佈局恐將面臨重大調整。截至目前，馬刺官方尚未公佈文班亞馬的具體傷情診斷結果。