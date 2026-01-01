我是廣告 請繼續往下閱讀

目前效力於鳳凰城太陽的年輕中鋒威廉斯（Mark Williams），近日在接受訪問時火力全開，針對2025年2月差點加盟洛杉磯湖人卻因體檢問題遭「退貨」一事，做出了極為辛辣的回應。他不避諱地直接爆粗口：「老實說，去X的（F*** y'all）。」這番言論立刻在社群媒體上引發熱議。回顧這起交易風波，當時湖人剛將當家球星戴維斯（Anthony Davis）交易至達拉斯獨行俠，急需填補禁區空缺。湖人原定送出克內克特（Dalton Knecht）、雷迪什（Cam Reddish）以及未來的選秀籤，向夏洛特黃蜂換來身高216公分的威廉斯。但這筆看似雙贏的交易卻在最後關頭喊卡。湖人醫療團隊認定威廉斯的體檢未過，單方面取消了交易。這讓威廉斯感到相當受傷且憤怒。「說真的，當時我對於能去湖人感到超級興奮，」威廉斯回憶道，「我覺得自己完全能在季後賽幫上忙，成為他們的禁區支柱。」交易告吹後，湖人轉而簽下老將萊恩（Alex Len）救火，但效果慘不忍睹。在隨後的季後賽首輪面對明尼蘇達灰狼時，湖人禁區遭戈貝爾（Rudy Gobert）徹底打爆，最終黯然出局。對此，威廉斯毫不掩飾自己的幸災樂禍。「後來看到他們輸了，我確實發了一個笑臉的表情符號，」威廉斯直言不諱地承認：「我承認，我當時就是在心裡暗爽。」他認為如果當時他在陣中，絕對能限制住灰狼的雙塔攻勢。後來威廉斯輾轉加盟太陽隊，本季至今他場均繳出13.1分、8.2籃板的優質數據，成為太陽禁區不可或缺的屏障。對比湖人當時選擇放棄他，威廉斯如今用實力證明了自己的健康與價值。