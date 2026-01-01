我是廣告 請繼續往下閱讀

▲長澤雅美12歲就出道，不只演技精湛、語言天份也超強。（圖／X@confidencemanJP）

日本女星長澤雅美在今（1）日元旦當天宣布結婚喜訊，而她的老公身分也曝光，是圈內導演福永壯志，消息曝光許多粉絲紛紛湧入祝福。長澤雅美在12歲時就透過選秀出道成為「東寶公主」，過去她曾來台拍戲，當時她特別學習了中文，因此可以說一口流利的中文，語言實力超強。長澤雅美在12歲時參加了東寶灰姑娘選拔，當時的她穿著便服站在舞台上，沒想到評審看到她之後馬上眼睛亮了起來，她就這樣從3萬人的選拔中脫穎而出，成為了該獎項史上最年輕得主，她也從此被封為「東寶公主」、「東寶甜心」。出道後的長澤雅美陸陸續續出演許多爆款日劇，《在世界的中心呼喊愛情》、《淚光閃閃》、《水手服與機關槍》、《求婚大作戰》、《信用詐欺師》等，靠著出眾的外貌以及精湛的演技，讓她成為了當代最知名的女演員之一，甚至多次獲得日本演技大賞。長澤雅美不只演技好，語言實力也是一級棒，她在2012年來台拍攝偶像劇《流氓蛋糕店》，長達四個月的拍攝週期裡，她堅持不用後製配音，全部自己從頭學拼音、中文發音，當時她透露自己一天裡曾經用9個小時在學中文，這也讓她打下了漂亮的基礎，不僅能夠說一口流利的英文，甚至可以充當日本工作人員的翻譯。今年已經是長澤雅美踏入演藝圈的第26年，12歲就入行的她今日宣布了結婚的消息，對象是大自己6歲的導演福永壯志，她在結婚公告中透露兩人未來將互相扶持，一步一腳印地走好接下來的人生旅程，「我們仍然是不夠成熟的兩個人，但若能繼續得到大家溫暖的守護與關照，將不勝感激。長澤雅美。」