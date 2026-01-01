首度出現聖誕大戰收視前兩名的對戰組合中，均未包含詹姆斯（LeBron James）或柯瑞（Stephen Curry）的情況

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲數據顯示，聖誕大戰當日的收視冠軍由馬刺對陣雷霆奪下，在下午4:15的黃金時段吸引了高達740萬人觀看。（圖／美聯社／達志影像）

▲擁有詹姆斯的湖人與火箭之戰，收視僅535萬人，較去年詹、柯正面對決的數據暴跌32%。（圖／取自NBA X）

2025年NBA聖誕大戰收視數據於今（1）日正式出爐，數據顯示聯盟可能正經歷20年來最深刻的「權力交接」。根據統計，今年是自2008年以來，，這項數據變化被外界視為聯盟門面轉移的重要訊號。而有球迷對此評論道，或許人們如今已沒有那麼在意詹姆斯，也有人認為唐西奇（Luka Doncic）被交易來湖人可能是關鍵。數據顯示，當日的收視冠軍由馬刺對陣雷霆奪下，——這是自 2017 年騎士對陣勇士以來，聖誕節當天中午時段的最高收視人數。在，比去年同期的獨行俠對灰狼大幅增長51%。此外，由，刷新該時段歷史紀錄。反觀擁有詹姆斯的，較去年詹、柯正面對決的數據暴跌32%。雖然（排名第三），但相較於過往制霸收視榜的情況，詹姆斯與柯瑞的吸引力確實呈現下滑趨勢。針對這項趨勢，美國論壇Reddit上的網友展開熱烈討論。許多球迷認為詹姆斯在全明星投票與媒體曝光度的下降是顯而易見的。網友指出：「現在感覺大家真的沒那麼在乎詹姆斯了，即便有湖人的新聞，現在聽到的更多是唐西奇或里夫斯（Austin Reaves）。」另一位網友則分析了湖人內部的選票轉移現象：「唐西奇被交易到湖人絕對是關鍵，這成為了湖人話題的中心。目前的湖人球迷票源被分散，一邊是投給唐西奇，另一邊則是為了送里夫斯進全明星賽，很多詹姆斯的球迷要麼改投他人，要麼是因為看了20年已經覺得不差這一次。」評論分析指出，詹姆斯目前仍能穩定貢獻場均約20.3分的數據，但由於聯盟得分通膨嚴重，許多年輕後衛動輒砍下30分，讓老將的表現不再顯得「不可思議」。湖人近期低潮與勇士本季在戰績上的掙扎，也讓觀眾將目光轉向更具爭冠實力的雷霆、馬刺等新興強權。