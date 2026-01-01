日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹今年目標挑戰太平洋聯盟3連霸，休賽季先發投手有不小的變動，雖然補強「龍之子」徐若熙，但主力右投有原航平轉隊至北海道日本火腿鬥士隊，老將東濱巨行使國內自由球員（FA）資格，目前動向未定，加上王牌洋投莫內羅（Livan Moinelo）將代表古巴隊參加經典賽，可能無法順利趕上開季。對此，軟銀隊監督小久保裕紀監督考慮球季前半段採取先發投手「中5日（距離前1次登板休息5天）」的構想。
軟銀先發投手厚度變薄 小久保裕紀考慮實行「投1休5」
去年賽季，軟銀隊擁有有原航平、莫內羅、上澤直之、大關友久4位雙位數勝投的投手，相隔20年再現「雙位數勝投4人組」。然而，有原已轉隊至日本火腿，生涯共奪76勝的老將東濱巨也行使了國內FA權利，去向尚未定案。此外，去年古巴籍王牌莫內羅預計代表古巴隊經典賽，若晉級情況順利，可能無法趕上開季。
據《西日本體育》報導，軟銀隊監督小久保裕紀表示，「如果能準備7、8名先發投手當然最好，但如果沒辦法，就有可能讓5名投手以『中5日』的方式輪替。」為此，小久保在去年秋天便召集投手群，要求大家為「中5日」做好準備。近年日本球界基本以「中6日」為主，休4天或5天通常被視為賽季尾聲的關鍵戰役投手。
預計開季至交流賽實施「中5日」 小久保裕紀：「控制在100球左右」
小久保說，「我已經跟球員說過，要做好中5日輪值的準備，休6天並不是理所當然的。」這也顯示軟銀隊在先發層級變薄的情況下，考慮透過縮短間隔來增加優秀投手的出賽頻率。《西日本體育》指出，小久保已與首席投手教練兼投捕統籌倉野信次進行過「中5日」的模擬，「老實說，（模擬結果）優點並不多。因為日本的賽程和大聯盟完全不同。」
在大聯盟，由於有大量連戰，主力投手的登板次數會顯著增加；但在基本週一（休戰）固定的日職賽程中，登板次數並不會有太大的落差。小久保監督說明，「雖然優點不多，但考慮到從開季到交流賽這段期間，先發投手大約只會投100球左右，所以我們也在討論這種情況下中5日是否可行。」
至於軟銀隊是否真的會實施「中5日」輪值，仍是未來的檢討課題。小久保表示，「因為週一休息，所以中6日還是比較理想的選擇。如果能湊齊6名強力的先發當然是最強的，問題在於能不能湊齊。」
徐若熙生涯僅5次「中5日」 續航力成關鍵
《西日本體育》點名軟銀隊先發投手人數，除了莫內羅、上澤和大關之外，去年季後賽表現優異的大津亮介也備受期待。此外，去年未有登板紀錄的洋投史都華（Carter Stewart Jr.），以及從台灣加盟的「龍之子」徐若熙也是輪值候選人。由於今年起莫內羅取得「不占用洋將名額」的本土球員資格，因此同時讓3名洋投進入輪值也成為可能。為了達成洋聯優勝3連霸，軟銀隊先發陣容的重新整編已成為當務之急。
翻開中職官網出賽紀錄，徐若熙在2021年曾有過1次中4日出賽、3次中5日出賽，2023年1次中5日（先發接中繼）出賽，今年則是有過1次中5日登板先發得紀錄。
