▲富保羅被問及關鍵時刻的最後一球人選，他表示：「如果你問我希望誰來投最後一球，我會說是喬丹」。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）知名經紀人富保羅（Rich Paul）近日在其播客節目中，針對籃球史上最熱門的「絕殺選擇」議題發表看法。儘管身為詹姆斯（LeBron James）的長期合作夥伴與好友，富保羅在談到「誰來執行最後一投」時，誠實地選擇了喬丹（Michael Jordan），但在「球隊決策」上，他仍堅定力挺詹姆斯。在節目中，富保羅被問及關鍵時刻的最後一球人選，他表示：「如果你問我希望誰來投最後一球，我會說是喬丹；但如果你問我希望由誰來做出最後一球的進攻選擇，我會說是詹姆斯。」富保羅強調，詹姆斯是籃球史上最強大的決策者，即便喬丹本人可能也希望由詹姆斯來發起進攻，並做出正確的判斷。他形容：「如果球在詹姆斯手裡，戰術能執行到位讓球員各司其職，而喬丹能以優美姿勢投進遠投，勝利將屬於我們。」這番評論巧妙地迴避了誰是「史上最強（GOAT）」的爭議，轉而定義兩人的功能互補。針對近期網路熱議「湖人與勇士互換巴特勒（Jimmy Butler）與詹姆斯」的傳聞，主持人認為詹姆斯若與唐西奇（Luka Doncic）同隊功能重疊，但若與柯瑞（Stephen Curry）合作則會非常互補。對此，富保羅回應：「我相信無論你把詹姆斯放在哪支球隊，在籃球邏輯上都是合理的。」他同時稱讚巴特勒的打球方式能適應任何位置，並表示：「目前來看，我喜歡巴特勒在勇士隊的表現。」