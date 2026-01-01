我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼隊在昨日對陣亞特蘭大老鷹隊的比賽中，爆冷以102:126慘遭痛擊。儘管當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）在回到家鄉父老面前砍下30分，但眼見球隊毫無鬥志且落後達29分，他在第四節被換下場後，竟氣到當眾摔毛巾並直接走回更衣室，此舉引發主帥與隊友強烈不滿，灰狼休息室的氣氛降至冰點。比賽進行到第四節剩餘約8分鐘時，灰狼落後分數過大，總教練芬奇（Chris Finch）決定換下主力。然而愛德華茲並未像其他隊友一樣坐在板凳席，而是將毛巾拋向空中，隨即頭也不回地走向球員通道。芬奇賽後嚴肅表示：「Ant（愛德華茲）對表現感到沮喪是可以理解的，但他需要留在場邊支持他的隊友。」愛德華茲賽後也拒絕接受媒體採訪。面對球隊近期的頹勢（近三戰兩度慘敗給弱旅），明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在賽後受訪時火力全開，直指球隊缺乏職業態度。戈貝爾表示：「感覺我們不像是一支想要爭冠的球隊。我們到底在不在意？還是覺得領很多錢、打打球、回家開心就好？我認為這就是爭冠球隊與『天賦異稟卻一事無成』球隊之間的微妙區別。」戈貝爾進一步指出，球隊進攻端像在打個人運動，防守端則完全沒有額外付出努力。面對老鷹隊在缺乏明星後衛楊恩（Trae Young）的情況下仍能狂砍禁區64分，灰狼的防線幾乎形同虛設。