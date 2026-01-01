我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《冠軍之路》在威秀、秀泰、國賓等影城都有觀眾搶票，被看好賣座有機會衝破億元大關。（圖／牽猴子提供）

▲富邦悍將球迷伍先生穿著該隊服裝欣賞《冠軍之路》，期許票房超越《阿凡達》。（圖／記者嚴俊強攝）

▲Zuzu（右）和丁丁（左）稱讚《冠軍之路》呈現更多球員們的小故事，對於黃恩賜婚禮的波折印象深刻。（圖／記者嚴俊強攝）

▲統一獅迷伊凡（如圖）對於《冠軍之路》呈現張奕和妹妹的故事非常感動。（圖／記者嚴俊強攝）

▲樂天桃猿迷顏小姐（左起）、呂小姐、林小姐與陳小姐結伴欣賞《冠軍之路》，喜歡片子呈現一些選手的成長過程，帶來更深的感動。（圖／記者嚴俊強攝）

世界棒球12強大賽紀錄片《冠軍之路》元旦上映即成話題焦點，全台棒球迷搶進威秀、國賓等各大影城目睹中華隊的榮耀時刻，回味當時的感動。大巨蛋秀泰影城的「應援場」更賣出9成滿，首批朝聖觀眾走出影廳直呼：「超感動！」還從片子看到不少當初欣賞冠軍賽時沒有見到的角度，大讚淚點與笑點都很豐富，忍不住就想2刷。《冠軍之路》從拍攝到完成都備受矚目，元旦早上9點就有場次，而大巨蛋秀泰的「應援場」從9點半開演，大批棒球迷帶著應援物、身穿球隊服裝走進映廳，看到中華隊在冠軍賽得分或是取得重大突破，還是不由得拍手叫好，只是台灣觀眾較為節制、冷靜，沒有像老外看應援場不時會有起立大聲鼓掌，或是唱歌、跳舞之類的表現，連〈台灣尚勇〉等歌曲都沒出現，不過票房表現還是相當亮眼。根據威秀、秀泰等影城的訂票情況來看，大巨蛋秀泰元旦從早到晚的場次許多都達9成滿，也有網友從威秀的訂票反應表示這部片已經準備走上破億之路。從大巨蛋秀泰「應援場」散場的觀眾，無不推薦觀眾不管是不是棒球迷，都能來欣賞，可以看到更多的細節。棒球迷伍先生穿著富邦悍將的球衣來看片，雖然沒能到日本欣賞冠軍賽，在台灣的賽事都有到現場，表示《冠軍之路》呈現了更多的小故事，尤其目前效力富邦悍將的張奕，讓他看得很有感觸。應援場觀眾的整體反應比他想像要冷靜一些，可是在中華隊得分的畫面時，大家還是會拍手歡呼，他推薦不管是不是棒球迷都能來欣賞，期許票房超越《阿凡達》。都是統一獅迷的Zuzu和丁丁結伴來欣賞，原本帶著想要在映廳內唱歌、大聲應援的心情，結果看到其他觀眾態度較為冷靜，看到陳傑憲擊出3分全壘打那一幕只能拍手、歡呼，不太敢有太驚人的舉動，笑稱：「本來想唱〈台灣尚勇〉，結果都沒有。」可是因為電影版透過剪輯、配樂，營造出相當感人的力量，還是很推薦，兩人也直呼黃恩賜被冠軍賽延後婚期的故事，意外的有趣。也是統一獅球迷的伊凡也是和朋友來看片，得知有應援場就趕快搶票，刷了很久才如願以償。當初看比賽的時候還不知道結果，較為緊張、興奮，現在已經得知賽果，進戲院會得到的是感動，尤其她本身也有哥哥，對於張奕的妹妹張瑀希那麼支持他就很被打動，哭了兩次，很佩服導演剪輯這個故事的功力。她笑道：「雖然看棒球還是會罵啦，但我還是很愛棒球。」而樂天桃猿球迷陳小姐、林小姐、呂小姐與顏小姐，元旦一大早相約欣賞《冠軍之路》，顏小姐讚賞影片剪輯出色，情緒鋪陳到最高點，會相當感動，她舉例像是陳傑憲，從小時候打棒球一路呈現到冠軍賽擊出3分全壘打，看到他的成長過程，對他終於成功十分動容。其他人覺得導演在讓觀眾感動時，馬上就又在丟出笑點，讓片子笑淚交織，可看性頗高。