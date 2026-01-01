我是廣告 請繼續往下閱讀

第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月正式開打，各國列強正緊鑼密鼓備戰。然而，力拚隊史第二冠的棒球強權多明尼加，其總教練「生化人」普侯斯（Albert Pujols）卻在賽前大吐苦水。他在接受當地媒體訪問時直言，日本隊擁有一項其他國家無法企及的「巨大優勢」，並痛批現行規則對擁有眾多MLB球星的球隊相當不公平，呼籲大聯盟官方應進行改革。普侯斯近日登上多明尼加廣播節目《》時，語重心長地指出日本隊強大的秘密在於「團隊凝聚力」。他表示：「溝通在棒球比賽中至關重要。像日本隊那樣，球員們整年都在一起比賽、彼此熟悉默契十足，這在現行的MLB規則下，我們根本做不到。」這位傳奇球星進一步解釋道，多明尼加的選手大多在美國打球，賽季結束後休息長達3個半月，然後就要立刻投入高強度的WBC賽事。「要把大家聚集起來，只練幾個禮拜就要去打比賽，還要達到球迷期待的水準，這真的非常困難。相較之下，日本隊顯然比其他國家擁有更多優勢。」多明尼加本屆陣容星光熠熠，匯集了包括剛轉戰紐約大都會的重砲索托（Juan Soto）、藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與馬查多（Manny Machado），以及水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez）等超級巨星，目標是繼2013年後重返榮耀。儘管手握一手好牌，普侯斯仍對「倉促成軍」感到擔憂。美國媒體《》也報導指出，普侯斯已向MLB總裁曼弗瑞（Rob Manfred）提出訴求，認為現行規則限制了賽前集訓時間，導致多明尼加等國無法像日本那樣進行長期培訓。他強調：「應該讓球隊在賽前有更多時間相處與磨合，這不僅能提升比賽競爭力，也是全球棒球迷所樂見的。」