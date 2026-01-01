我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在這個休賽季為了補強外野戰力，傳出有意找回昔日的國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）。這場搶人大戰預計將相當激烈，除了原東家紐約洋基隊想留人外，同屬國聯西區的宿敵舊金山巨人隊也半路殺出。不過美媒分析，道奇隊擁有一項關鍵優勢，那就是貝林傑對洛杉磯的熟悉度，且他的價碼比起另一位大物外野手塔克（Kyle Tucker）更為親民，回鍋的可能性大增。根據美國媒體《The Score》記者Simon Sharkey-Gottlieb的報導，急需補強火力的舊金山巨人隊，已經將目光鎖定在自由市場（FA）上的貝林傑，並且已經在水面下展開運作。由於貝林傑職業生涯大半時間都奉獻給了道奇隊，如今死對頭巨人隊有意網羅，也讓這場爭奪戰增添了不少話題性。儘管競爭激烈，道奇隊對於簽回這位2019年國聯MVP始終保持開放態度。不過，本季效力於洋基隊的貝林傑也受到紐約高度重視，據傳洋基隊長賈吉（ Aaron Judge）正極力遊說球團留住這位好戰友。對道奇而言，貝林傑能鎮守兩個角落外野，防守功力備受肯定，打擊端的穩定輸出若能與大谷翔平組成的豪華打線串聯，將是衝擊冠軍的一大拼圖。針對 貝林傑的未來動向，Simon Sharkey-Gottlieb分析指出：「相較於市場上另一位頂級外野手塔克，簽下貝林傑的成本相對較低，但他同樣能增加打線的厚度。」該記者更強調：「特別是他對道奇隊的一切都非常熟悉，這一點在爭奪戰中，將會成為道奇隊最有利的籌碼。」