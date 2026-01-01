我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇超級球星大谷翔平，在邁入2026年的第一天就給了粉絲大驚喜！日本知名飲料大廠（麒麟）今（1）日起在全日本播出由大谷翔平主演的最新電視廣告。這是大谷首次出演該品牌的廣告，現年31歲的他，在片中罕見流露出為人父的溫柔神情，並感性吐露了有了孩子後的心境轉變。這支名為「『Kirin等離子乳酸菌』大谷翔平的免疫照護・新年篇」的廣告，開場便營造出溫馨氛圍。在飄著雪的冬日街頭，大谷翔平拿著一隻巨大的泰迪熊玩偶，對著正在等紅綠燈的小女孩溫柔揮手，臉上洋溢著「暖爸」般的和藹笑容，畫面相當療癒。廣告中，大谷翔平望著紛飛的雪花，緩緩道出了自己心境上的巨大變化：「以前我的腦袋裡，24小時都只裝著棒球；但現在，能思考『我可以為家人做些什麼』，這真的是一件很幸福的事。」這段獨白呼應了他升格為人父的身份，也展現了這位棒球狂人內心柔軟的一面。廣告最後，大谷以堅定的語氣說道：「大谷翔平，正在進行免疫照護。Kirin等離子乳酸菌。」並附上他親筆寫下的直筆信：「Kirin桑，今年我們全家的健康就拜託你了。大谷翔平。」公司表示，這支廣告是專為新年打造，鑑於大谷選手迎來新生命、成為父親，因此希望透過他開始重視家人與自身健康的視角，向大眾宣示今年將開始注重「免疫照護」。事實上，大谷早在2025年12月16日就已正式就任該品牌的「免疫照護」推廣顧問。當時他曾表示：「因為想與一起推廣免疫照護的重要性，所以接下了大使的任務。隨著家庭成員增加，加上比賽移動頻繁，為了管理體調，我非常重視免疫力的維持，也希望大家都能擁有健康的身體。」