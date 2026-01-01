我是廣告 請繼續往下閱讀

日本西武獅王牌投手「飄髮哥」今井達也透過入札制度（Posting System）挑戰大聯盟，如今交涉期限已進入最後倒數階段。距離台灣時間 1 月 3 日上午 7 點（美東時間 2 日下午 5 點）的截止線只剩下最後 2 天，但至今仍未傳出簽約好消息。綜合美媒最新消息，原先被視為潛在買家的紐約洋基似乎已經撤退，而聖地牙哥教士則因達比修有的傷勢狀況，成為最有希望的落腳處。現年27歲的今井達也本季在日職投出鬼神成績，單季10勝5敗、防禦率僅1.92，更以178次三振拿下三振王，被權威媒體《》列為自由球員第7名，預估身價高達6年1.5億美元（約新台幣47億元）。不過，高身價似乎成了雙面刃。《紐約郵報》日前報導指出，洋基隊在這個休賽季採取「靜觀其變」策略，對於引進今井達也的態度轉冷，甚至傳出已經「撤退」。至於另一支豪門紐約大都會，在初期接觸後便無進一步消息，讓今井的「紐約夢」岌岌可危。今井曾霸氣喊話「想打倒道奇隊」，加上洛杉磯道奇先發輪值已爆滿，加盟機率微乎其微。這讓同區的教士隊成為最大熱門。關鍵在於教士隊的日籍王牌達比修有傳出因傷勢困擾，2026年賽季恐怕面臨「全季報銷」的危機。為了填補輪值空缺，總管普瑞勒（A.J. Preller）在冬季會議上曾明確表示會與今井的經紀人波拉斯（Scott Boras）保持對話。加上教士剛簽下前洋基投手金恩（Michael King），若能再補進今井，將能維持競爭力。今井達也的經紀人是著名的「吸血鬼」波拉斯，談判往往拖到最後一刻。值得注意的是，同樣在這個冬天挑戰大聯盟的「村神」村上宗隆，最終並未拿到預期中的超大合約，而是以2年3400萬美元（約新台幣10.6億元）加盟芝加哥白襪，採取「先證明身手、再拚大約」的策略。隨著時間一分一秒流逝，今井達也是會如預期簽下破億美元大約，還是會被迫接受短期合約？這場48小時內的極限談判，將是大聯盟新春第一檔重頭戲。