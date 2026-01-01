我是廣告 請繼續往下閱讀

昔日被譽為「下一個詹姆斯」的NBA美國職籃（National Basketball Association）前選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons），自2024-25賽季結束後至今仍身為自由球員。針對外界質疑其為何淪落至此，西蒙斯近日接受《The Athletic》記者採訪時坦言，持續性的背部傷勢已嚴重影響其日常生活與職業生涯。而聯盟知名經紀人富保羅（Rich Paul）更在訪談中發出感慨，直言並非每位球員都能在登頂後仍保有對籃球的渴望。目前正在洛杉磯進行自主訓練的西蒙斯，向記者山姆·傑恩（Sam Jane）解釋了自己並未急於簽署新合約的原因。他表示，長年的背部問題已不僅是球場上的阻礙，更滲透進了日常起居，「人們不理解，這是你每天都要面對的事情，不論是坐下、睡覺，還是搭乘飛機，那種不適感無處不在。」即將年滿30歲的西蒙斯強調，他不想在身體尚未準備好的情況下勉強復出，「在場上無法移動、無法起跳，甚至連碰撞都無法承受，這毫無樂趣可言。有時你必須根據自身感受做出最有利的決定，儘管這不見得每個人都能理解。」身為知名經紀人的富保羅，在回顧西蒙斯的職業生涯時，給出了一段耐人尋味的評價。富保羅表示，西蒙斯曾達成所有新人的夢想：「他成為了狀元、拿到新人王、入選全明星與年度最佳陣容，並簽下了頂薪合約。西蒙斯得到了想要的一切。」富保羅隨後感嘆，球員大致分為兩類：一類是熱愛這項運動（籃球）本身，另一類則是熱愛這項運動所帶來的回報（名利）。「有些人在登上了山頂後，心中想的卻是回到山下。」這段話被解讀為西蒙斯在名利雙收後，對於重返高強度競爭環境的動力已大不如前。曾經三度入選全明星的西蒙斯，如今正處於職業生涯最尷尬的階段。雖然他堅稱仍在努力尋求復出，並希望透過長期的復健來重建身體機能，以避免傷病再次中斷生涯，但隨著時間推移，各球團對這位昔日全能前鋒的耐心顯然正在消磨殆盡。2026年對西蒙斯而言將是關鍵的一年，他是否能如同自己所說的「做出對自己最好的決定」並奇蹟回歸，還是就此消失在NBA版圖中，全看他對籃球的熱愛是否能戰勝身體的病痛與心態的轉變。