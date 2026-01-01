現在不少人除了本職工作之外，還會開副業創造收入，加拿大有一位40歲的媽媽達米賈（Shivani Dhamija），原本是客服人員，2012年開始嘗試經營各種副業，後來成立了食品品牌「Shivani’s Kitchen」，主要販售高品質、正宗的印度起司和醬料基底，副業後來越做越大，甚至進駐好市多（Costco）、沃爾瑪（Walmart）等通路銷售，2025年品牌營收更突破100萬美元（約新台幣3100萬元）。
了解到附近印度移民需求 開創道地餐飲
根據美國財經雜誌《Entrepreneur》（企業家）報導，達米賈從家鄉搬來加拿大哈利法克斯（Halifax），在一間休閒中心擔任客服人員，她從2012年開始嘗試各種副業，直到2014年投入食品業，達米賈觀察到當地有許多印度移民和學生，但卻很少有方便、正宗的印度料理，尤其是不太會煮飯的學生，想吃到家鄉味相當困難，於是她成立外送服務，讓當地學生可以吃到家鄉味。
後續達米賈再推出香料產品，靈感是母親的家傳秘方，推出後受到許多印度族群歡迎，也有其他文化的民眾愛上這個味道，接下來達米賈還推出高品質的印度起司，還有成分單純的醬料基底，方便不太會下廚的民眾，可以煮出正宗的印度菜。
初期資金短缺 客人下訂才買食材
達米賈透露，創業初期沒有太多資金，她先開設好臉書粉專，有消費者下單料理，她才去購買食材，成功以低成本測試市場需求。不過創業過程還是有遇到波折，2018年達米賈開設印度餐廳，卻因新冠肺炎疫情爆發，餐廳被迫在2020年停業；不僅如此，她投入大量資金購買食品加工機械，卻因為利潤有限，導致財務壓力過大，達米賈從中吸取到教訓，表示應該和代工廠合作，而不是自己承擔機械成本。
過去達米賈遇到最大的危機，是一批價值5萬美元（約新台幣157萬元）的產品，要在沃爾瑪上架，卻在出貨後才發現商品條碼設定錯誤，只能趕緊攔下貨物，重新製作標籤，不僅上市時間延後，也導致部分庫存損失。
營收成長速度驚人 一年翻倍漲
目前「Shivani’s Kitchen」營收穩定成長，達米賈一開始經營時，年營收約10萬美元（約新台幣310萬元），2024年則是約50萬美元（約新台幣1570萬元），2025年更是突破100萬美元（約新台幣3100萬元），成長幅度驚人，原本只是在家裡販售餐點等，現在在當地的好市多、沃爾瑪都能買到達米賈的商品，達米賈預期，2026年還能維持相同速度成長。
達米賈指出，自己目前每週會花50到60小時經營事業，通常會從早上8點工作到下午4點，有時候周末也會工作，她在周一、周二會特別忙碌，需要和銷售、行銷和供應商溝通，不過因為是自己的公司，她可以分配上下班時間，在需要的時候可以參加兒子的演出或其他家庭活動。達米賈也建議，創業的時候一定要有一群同樣在創業的朋友，在創業過程中一定會有起起伏伏，有支持自己、可以傾訴的朋友很重要。
資料來源：Entrepreneur
