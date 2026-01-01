美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平 場上表現耀眼，場外生活同樣備受關注。這位現年31歲的超級球星，每每駕車進出球場的畫面都成為焦點，也讓外界好奇——大谷翔平究竟擁有多少輛高級名車？日本媒體《東京體育》近日便針對大谷的「愛車收藏」進行分析，指出他擁有的車子從電動車到高性能豪華跑車一應俱全，展現與其場上表現同樣講究性能與質感的品味。根據計算，他名下的五大頂級豪車，合計約3500萬台幣，其中最貴的是價值約33萬美元（約合新台幣1073萬元）的勞斯萊斯。
五大頂級座駕 總價至少3500萬台幣
根據美媒分析，大谷翔平的收藏包含以下五款具代表性的豪車：
🚗特斯拉（Tesla）Model X P90D：價值約12萬美元（約合新台幣390萬元）。這款純電豪華休旅車擁有媲美超跑的瞬間加速實力，反映了大谷對尖端科技與性能的熱情。
🚙賓士（Mercedes-Benz）S63 AMG：價值約19萬美元（約合新台幣618萬元）。這款搭載強力V8引擎的頂級豪華轎車，不僅是身份象徵，更具備極高的高速行駛穩定性。
🏎️賓利（Bentley）Continental GT：價值約25萬美元（約合新台幣813萬元）。這款來自英國的純手工頂級轎跑車，搭載W12雙渦輪引擎，兼具長途駕駛的舒適感與強悍動力。
🚓奧斯頓馬丁（Aston Martin）DB11：價值約20.5萬美元（約合新台幣666萬元）。這款象徵英倫優雅與速度的旗艦跑車，被評為與大谷在場上高效率、高品質的形象完美契合。
🚘勞斯萊斯（Rolls-Royce）Wraith：價值約33萬美元（約合新台幣1073萬元）。作為極致奢華的代名詞，這款車擁有奢華內裝與強勁的V12引擎，是大谷收藏中最顯貴的一台。
不僅是品牌代言！保時捷收藏與生活實效性
除了上述五款指標名車，美媒指出大谷翔平可能還擁有保時捷（Porsche）911 Carrera S以及純電超跑Porsche Taycan Turbo S。作為保時捷的官方合作夥伴，大谷不僅在形象照中展現與名車的連結，日常生活中也常被目擊駕駛這些高性能座駕出現在洛杉磯街頭。
報導提到，大谷的愛車甚至曾參與球隊間的趣聞，例如他曾贈送保時捷給隊友凱利（Joe Kelly）的妻子，以感謝凱利讓出17號球衣。這些座駕不僅展現了他的財力，更凸顯了他在球場外極具親和力與品味的一面。對於這位簽下體壇史上最大合約的超級巨星而言，這組華麗的名車收藏無疑與其地位相得益彰。
消息來源：東京體育
