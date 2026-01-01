我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平在元旦於個人Instagram更新動態，向球迷送上新年祝福。一張充滿年節氣氛的「年賀狀風」圖片曝光後，立刻引發熱烈迴響，粉絲紛紛直呼：「太可愛了」、「新年一開始就被療癒」。大谷在貼文中寫下「HAPPY NEW YEAR ! 2026 今年也請多多指教 令和8年元旦」，並搭配一張設計成日本年賀狀風格的圖片。畫面中最吸睛的，正是愛犬「Decoy」的可愛身影，被大量點綴在畫面中，瞬間融化球迷的心。更有趣的是，圖片中還幽默標註了一段「地址」：「〒002-0017 D縣D市D町 犬小屋前 大谷デコピン」，充滿玩心的設計讓不少粉絲笑稱：「這根本是寄給全世界的年賀狀」。事實上，大谷去年也曾在新年公開「Decoy年賀狀」，當時就引發話題，今年再度以同樣主題向球迷拜年，可愛魅力絲毫不減。貼文曝光後，留言區瞬間湧入大量回應，「可愛到不行」、「最高了吧」、「新年就看到Decoy太幸福」、「每年都想收到這種年賀狀」、「新年第一天就被治癒了」等留言不斷。回顧上個賽季，大谷翔平以打者身分轟出55支全壘打，並於6月正式以投手身分重返投手丘，最終榮獲第4座 MVP，並率領道奇完成 世界大賽二連霸的壯舉。而在新的一年裡，大谷的焦點不僅限於大聯盟舞台——他已確定將參加今年 3 月舉行的 世界棒球經典賽（WBC），再度披上日本武士隊戰袍，力拚國家隊連霸。