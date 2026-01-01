聖安東尼奧馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama），在今（1）日對戰紐約尼克的比賽中意外提前退場。根據ESPN記者Shams Charania報導，文班亞馬在第四節遭遇左膝過度伸展（hyperextension），但初步檢查結果顯示，並未出現重大傷勢。

文班亞馬自曝傷病情況

文班亞馬賽後透過《San Antonio Express-News》記者Tom Orsborn表示，自己的狀況相當樂觀：「我感覺很好，只是有點痠痛。我很有信心。其實我差點就要回到場上，是球隊把我攔下來的……只是過度伸展，應該是很輕微的情況。」

文班亞馬職業生涯至今，健康時能展現的攻防水準，已經很好地表明他有成為未來聯盟門面的能力，但最讓人擔心的還是他的傷病情況，上賽季因深層靜脈血栓報銷，只打了46場，本季其實陸陸續續也有傷缺，球隊不敢大意，嚴格控管其上場時間。

籃板卡位撞膝　Wembanyama一度倒地不起

事發在第四節爭搶籃板時，文班亞馬與尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）發生膝蓋碰撞，落地時姿勢不自然，隨即倒地停留數秒。馬刺隨後刻意犯規中斷比賽，讓隊醫能第一時間進場查看狀況。

文班亞馬隨即走回休息室。根據《New York Post》記者Stefan Bondy指出，他在離場時還向球迷喊話「我會回來的」。不過稍後再度現身場邊時，已換上拖鞋，顯示球隊選擇保守處理，並未讓他重新上陣。

缺少主將仍完成逆轉　馬刺靜待進一步診斷

即便少了這位超級中鋒，馬刺仍展現韌性，最終以134：132擊敗尼克，成功收下勝利。球團接下來將等待更詳細的檢查結果，以確認文班亞馬的實際恢復時程。

剛回先發輪值　健康管理仍是首要考量

值得一提的是，這僅是文班亞馬自11月中旬以來的第3場先發。他先前因小腿拉傷缺席12場比賽，復出後也有7場比賽從替補出發，包括 NBA 盃冠軍戰對尼克的比賽，目的正是循序漸進找回比賽節奏與身體狀態。

消息來源：Shams Charania

