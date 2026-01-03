我是廣告 請繼續往下閱讀

綜藝大哥胡瓜去年底拋出震撼彈，宣布將離開主持24年的《綜藝大集合》，本月31日是最後錄影日。節目不僅有「下面一位」、「主委加碼」、「繼續送幸福」等經典台詞，吸引許多人模仿。《綜藝大集合》播出至今更捧紅不少藝人，像是阿翔、謝忻、郭忠祐、籃籃、賴慧如等後輩，都是透過節目與胡瓜搭檔，知名度大增；消失螢光幕多年的慧慈，也因現身節目引發話題。另外啦啦隊女神熊霓在節目中亮眼表現獲得關注，人氣更上一層樓，與籃籃成為新生代節目寵兒。《NOWNEWS今日新聞》特別整理了節目捧紅的藝人名單。阿翔（陳秉立）和搭檔浩子組成的「浩角翔起」，2006年透過《綜藝大集合》等節目累積知名度，並成為固定班底，在同公司前輩胡瓜帶領下邊拍邊學，累積主持功力和默契。2018年阿翔因節目獲得金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，為演藝事業創下新的里程碑。謝忻、阿翔本來是綜藝節目《綜藝大集合》主持群中的最佳搭檔，兩人一搭一唱讓錄影笑料百出，更獲得金鐘獎肯定。不過2019年卻被週刊拍到兩人光天化日之下隔著車窗親吻，不倫戀引來網友撻伐。事件發生後，傳出電視台「棄忻保翔」，謝忻離開主持多年的節目，曾坦言心中有埋怨，花了許久才調適心情。全方位女星賴慧如2022年加入《綜藝大集合》主持群，在節目中活潑、自然不做作的主持風格深受觀眾喜愛，知名度更上一層樓，更憑著節目入圍金鐘獎，當時她也發文感謝胡瓜的提攜，也開心表示：「能參與其中分享這份殊榮，我太開心了！」籃籃在2022年宣布加入《綜藝大集合》主持群，她從樂天女孩隊長轉型成為藝人後，靠著在節目中的臨場反應和敬業表現，讓她成為新生代主持界的亮眼新星，陸續也接下不少節目、跨年及尾牙活動主持。有著甜美外型的熊霓，是節目《綜藝大集合》、《最強綜藝秀》的常客，她剛上《綜藝大集合》時，跳起「擦玻璃舞」讓胡瓜大讚，笑說要換掉籃籃改讓熊霓主持，之後在節目中被現場男同學「抱緊處理」的畫面也引發熱議，讓更多人知道她，活動邀約增加不少。不過，熊霓與胡瓜傳出緋聞後，就漸漸消失節目，她表示是因節目挑戰過於猛烈，經常會引發舊傷復發，再加上自認無法成為綜藝咖，所以才轉型。過去以口頭禪「Oh！My God」和招牌蓮花指爆紅的慧慈，近幾年淡出演藝圈，2024年她現身《綜藝大集合》錄影現場，被主持人胡瓜發現，邀請慧慈參加挑戰，依舊搞笑的模樣讓觀眾立刻掀起回憶殺，掀起討論。