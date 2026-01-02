紐約洋基隊作為體育史上最成功的職業球隊，其隊史輝煌程度猶如星光熠熠的銀河。隊媒《Yanks Go Yard》作家Lucas Babits-Feinerman近日針對洋基隊史上14位曾榮獲MVP的球員進行綜合評選與排名。其中，現任隊長賈吉（Aaron Judge）雖然正值巔峰且坐擁四座MVP，但在歷史長河的評比中僅位列第3；而「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）則毫無懸念奪下榜首，被譽為職業運動史上最偉大的球員。
洋基隊史太輝煌 A-Rod僅排第6
有人認為「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）同時是棒球史上最強的游擊手與最強的三壘手。若非因為他那些備受爭議的場外抉擇，這本該是個板上釘釘的結論。羅德里奎茲最巔峰的時期是在西雅圖與德州度過的，但他在效力洋基隊的12年間，依然繳出了.283/.378/.523 的打擊三圍。2009年，他以一己之力扛起球隊，繳出.365/.500/.808的統治級表現，帶領洋基奪下睽違近十年的首座世界大賽冠軍。此外，A-Rod也曾在2003年效力遊騎兵隊時獲得年度 MVP的殊榮。不過儘管成就如此輝煌，這份榜單中，他也僅能排在第6，無法進前5。
賈吉強勢連莊、數據比肩邦茲 仍止步第3名
剛帶領球隊度過2025年球季的洋基隊長賈吉，目前正處於名人堂等級的職業生涯巔峰。他在2024與2025年強勢連莊美聯MVP（隊媒將其視為實質四屆得主，包含2017年受太空人偷信醜聞影響的遺珠）。
評審指出，賈吉近四年的高峰期打擊率為.311，長打率更高達.677，進攻數據甚至能比肩2000年代初期的邦茲（Barry Bonds）。儘管賈吉在打擊區已無人能敵，但報導強調，若要正式擠入洋基「總統山（Mount Rushmore）」並在排名上更進一步，他目前唯一欠缺的就是一座世界大賽冠軍獎盃。
傳奇名將如雲 賈格里、狄馬喬位居前列
排在賈吉前方的兩位大神，分別是第2名的「鐵馬」賈格里（Lou Gehrig）與榜首貝比魯斯。賈格里職業生涯打擊率高達 .340，且曾寫下連續出賽2130場的史詩級紀錄。第4名至第5名則分別是「洋基之光」狄馬喬（Joe DiMaggio）與三屆MVP得主米奇·曼托（Mickey Mantle），這幾位名將共同鑄就了洋基隊橫跨近百年的多個王朝。
第一人當之無愧：貝比魯斯定義了現代棒球
奪下榜首的貝比魯斯被公認為洋基隊史乃至棒球運動史上最重要的球員。在效力洋基的15年間，他交出「打擊率 .349、長打率 .711」的恐怖數據，並為球隊帶回四座冠軍。
報導特別提到，在貝比魯斯出現之前，棒球是一項追求短打與低比分的運動；是他用強大的長打能力將這項運動轉變為充滿力量感的對決。他是洋基隊史多項數據（WAR、全壘打、打擊率等）的紀錄保持人，其影響力在百年後才由大谷翔平再度接棒，位居隊史第一名符其實。
洋基隊史前五大MVP得主排行榜
Yanks Go Yard
|排名
|球員名稱
|獲獎年份（洋基時期）
|評價重點
|1
|貝比魯斯 (Babe Ruth)
|1923
|隊史第一人，改變棒球運動的傳奇
|2
|賈格里 (Lou Gehrig)
|1927, 1936
|鐵馬紀錄、隊史打點與三壘安打王
|3
|賈吉 (Aaron Judge)
|2017, 2022, 2024-25
|現役最強強打者，巔峰期數據統治全聯盟
|4
|狄馬喬 (Joe DiMaggio)
|1941, 1942, 1947
|史上唯一56場連續安打紀錄保持者
|5
|米奇·曼托 (Mickey Mantle)
|1956, 1957, 1962
|20次全明星、世界大賽全壘打紀錄保持人