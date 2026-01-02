我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡少芬（右）和英皇娛樂總裁霍汶希（左）聽到A-Lin的歌聲都相當震撼。（圖／翻攝自YouTube 乘風2025）

A-Lin在台東跨年晚會上不只唱歌，串場互動也獲得觀眾喜愛，現在不管走到哪，都能聽到路人在討論台東跨年。而A-Lin的歌曲也同樣再度受到討論，她以〈失戀無罪〉獲封天生歌姬稱號，但其實她第一首點閱破億的歌曲不是〈失戀無罪〉，而是〈有一種悲傷〉，她在中國的節目《乘風2023》上演唱，讓嘉賓之一的蔡少芬聽到嘴巴都合不起來。A-Lin的經典之作〈失戀無罪〉是KTV必點歌曲，但其實這不是她點擊率最高的歌曲，2023年她參加中國選秀節目《乘風2023》初舞台時演唱了〈有一種悲傷〉，具有穿透力和豐富感情的嗓音，讓蔡少芬聽到下巴都掉下來，英皇娛樂的總裁霍汶希也一直鼓掌。隔年3月，〈有一種悲傷〉MV在YouTube突破一億觀看次數，成為A-Lin首支點閱率破億的歌曲，〈有一種悲傷〉同時也是電影《比悲傷更悲傷的故事》主題曲，更入圍了金馬獎最佳原創電影歌曲。A-Lin大學時參加過很多歌唱比賽，但都沒有得名，畢業後也當過駐唱歌手，1999年在南投教921地震受災兒童吟唱聖詩〈奇異恩典〉時被前經紀人挖掘，2006年發行了《失戀無罪》專輯後，有了天生歌姬的封號。A-Lin的老公是棒球選手黃甘霖，兩人結婚快20年，育有1女，很多人都說，A-Lin明明有著幸福的家庭，為什麼總能唱出悲情的歌曲，她自己也曾說，其實剛出道時是想當唱跳歌手，但經紀人打槍她，因為聽她唱快歌還是很想哭。