NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間1月2日繼續進行，該日有5場比賽，其中最受矚目的比賽是達拉斯獨行俠在早上9：30迎戰費城76人的比賽，獨行俠要尋求終止3連敗，但76人中鋒恩比德（Joel Embiid）近況不錯，勢必將在客場尋求戰勝對手。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。

📌費城76人（17勝14負，東區第五）vs. 達拉斯獨行俠（12勝22負，西區第12）

比賽地點與時間： 達拉斯；周五9:30(EST)

📍戰況分析： 達拉斯獨行俠將在主場對陣費城76人，力求結束目前的三連敗。

獨行俠隊本季主場戰績為9勝9負。球隊平均每場出現14.9次失誤，當失誤次數少於對手時，戰績為5勝5負。

76人隊本季客場戰績為8勝6負。在分差僅一球之遙（一個球權差距）的比賽中，76人隊取得5勝4負的戰績。

數據統計方面，獨行俠本季場均投進10.9顆三分球，比76人場均失球數（12.6顆）少1.7顆。76人場均投進13.5顆三分球，則比獨行俠場均三分失球數（11.8顆）多出1.7顆。

這是兩隊本季第二次交手。在12月21日的上一次對決中，76人以121比114取勝。當時Maxey攻下76人最高的38分，獨行俠則由Davis攻下24分領先全隊。

📍頂尖球員表現：

獨行俠隊： Flagg場均貢獻19.4分、6.4籃板和4次助攻。Christie在過去10場比賽中場均得分高達25.0分。

76人隊： Maxey場均貢獻30.8分、7.1助攻和1.8抄截。Embiid在過去10場比賽場均繳出34分、10籃板、8助攻和2阻攻的統治級數據。

📍近10場表現：

獨行俠隊： 4勝6負，場均得分119.3分、44.6籃板、26.2助攻、7.3抄截和6.7阻攻，投籃命中率50.8%，對手場均得分120.8分。

76人隊： 5勝5負，場均得分114.4分、45.1籃板、23.2助攻、8.9抄截和4.8阻攻，投籃命中率41.7%，對手場均得分114.7分。

📍傷兵名單：

獨行俠隊： LivelyII（腳部傷勢，賽季報銷）、Irving（膝蓋傷勢，缺陣）、Exum（膝蓋傷勢，賽季報銷）、Davis（腹股溝傷勢，每日觀察名單）。

76人隊： Watford（大腿傷勢，每日觀察名單）、OubreJr.（膝蓋傷勢，每日觀察名單）。

MATCHUP

 TIME
火箭

   @  籃網

 7:00 AM
熱火

   @  活塞

 8:00 AM
76人

   @  獨行俠

 9:30 AM
塞爾提克

   @  國王

 11:00 AM
爵士

   @  快艇

 11:30 AM
🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA季後賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：09:30    2025-2026 NBA籃球賽 LIVE　76人VS獨行俠

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

