《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理出昨（1）日娛樂最夯話題，莫過於台東跨年晚會周邊新聞，像是被封稱全台最強跨年晚會，張惠妹任總導演成為最大功臣，玖壹壹春風爆料張惠妹、A-Lin等喝酒到凌晨4點、催促縣長下台等等，掀起一波巨大討論！
🌟台東跨年晚會堪稱最強
張惠妹率領群星回到台東舉行跨年晚會，不僅創下全台直播平台最高同時在線28萬人觀看紀錄，現場也湧進10萬人朝聖，不少觀眾公認今年最強跨年晚會就是台東，也在直播尾聲發現這次台東跨年晚會的總導演竟然就張惠妹本人，驚喜連連直呼：「把跨年辦成這樣真的只能跪了！」
最強跨年晚會台東太離譜！唱到半夜、台北慘輸 最大功臣觀眾全跪
🌟張惠妹任總導演最大功臣
全台最強跨年晚會在台東，整場沒有請主持人，A-Lin在台上超強控場、金句連發的臨場反應，讓網友讚嘆是「全台MVP」。有網友發現這次台東跨年的總導演竟是張惠妹，昨日幕後團隊向《NOWNEWS今日新聞》透露她籌備約6、7個月，希望整體節目像是一個大party，所以才沒有邀請主持人。
獨／台東跨年竟沒主持人！張惠妹親操刀幕後揭密 A-Lin控場太狂
🌟春風爆料：她們喝到4點
台東跨年太猛！張惠妹今年擔任台東跨年晚會的總導演，由她領軍，戴愛玲、A-Lin、本土天團玖壹壹、Saya張惠春、桑布伊等人登台接力，直播在線最高飆破20萬，現場民眾嗨翻，根本大型戶外KTV，在社群平台也引來討論，春風還在Threads上爆料，「姐姐們喝到凌晨4點，才有今日這麼精彩的演出。」
阿妹台東跨年太猛！A-Lin、戴愛玲玩瘋 春風爆料：姐姐們喝到4點
🌟張惠妹嗨唱到凌晨1點半
台東跨年晚會有張惠妹、A-Lin、戴愛玲、范曉萱、100%樂團等重量級演出，現場升級成國際級演唱會規模，尤其輪到張惠妹開唱時，聲勢更是來到最高點，她不僅嗨唱到凌晨一點半，線上更是湧入超過30萬人朝聖，氣氛完全不輸六都，讓不少歌迷、粉絲及觀眾笑說：「那是因為台東沒有里長管啦！」
台東跨年沒里長管！張惠妹嗨唱到凌晨1點半 線上30萬人朝聖
🌟A-Lin催促台東縣長下台
台東跨年晚會上月31日在張惠妹的帶領之下，和戴愛玲、A-Lin、持修等歌手嗨炸全場，宛如大型KTV，在線收看人數高達26萬人次，在即將倒數的環節中，A-Lin還對著才剛請上台的縣長說，「妳只有幾秒哦！」一直想把縣長趕下台，但其實還有2分多鐘，不少粉絲事後在社群平台上笑喊，「是多醉！」
A-Lin台東跨年趕縣長下台！倒數催「妳只有幾秒」粉笑瘋：是多醉
