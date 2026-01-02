我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（如圖）一連三天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》開唱，仔細看她腳上的鞋子，不是高跟鞋，而是好穿、好走、好跳的運動鞋。她也表示，站在蛇上像是搭海盜船一樣好玩。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林（Jolin）連3天在大巨蛋開演唱會，每天晚上都超過原本9點半要就寢的作息，但是她累得很開心，昨（1）日晚間在第三晚的慶功記者會上，更是已經超過12點沒睡，看起來相當輕鬆自在她表示，已經預約好今（2）日要去做個SPA，更幽默許願，希望未來可以下午2點開始唱，早早唱完比較好睡。回顧這三場大巨蛋演出，Jolin坦言在第一天就放下了所謂的包袱。她形容第一天像是在建構感覺，但興奮感遠大於壓力，「這次的心態比以往成熟蠻多的，從美國巡演開始一直在嘗試新事物，這三天的成功讓我非常驕傲。」她特別提到首場演出是她最難忘的時刻Moment，感受到觀眾的熱情彷彿將她洗滌了一遍。過去總害怕被檢視、挑剔，這次她選擇放過自己，而是相信自己已經被完全的接納。談及第一天在台上感性落淚，她表示那是花了一段時間沉澱後的釋放，就像媽媽看著孩子長大般的驕傲。這次演出Jolin大多時間穿著球鞋上陣，她直呼是夢想成真。她解釋，過去穿尖頭靴常感到不適，地基容易不穩，「穿球鞋讓我感覺是最完美的狀態，走得越快越開心，有種健步如飛的感覺。」蔡依林表示，為了挑選所有參與演出者的鞋子，也花了不少時間。大巨蛋場地也大，要好穿、好走，能兼顧表演和造型，和團隊挑了超久。連續三天高強度演出，Jolin坦言睡眠時間有點混亂，雖然音樂一下腎上腺素就會讓她忘記疲勞，但因為總彩排通常在下午5點，正式開唱結束後時間也晚。她打趣地說：「如果下午2點開唱，唱完還可以去約會，多好！」至於是否像盧廣仲的早晨開唱，她則大笑回應：「晨唱好像有點太早，聲音可能還沒開。」面對粉絲敲碗的高雄場或加場計畫，Jolin也誠實回應：「今年好像沒有機會了。」她表示，製作單位曾詢問過高雄檔期，但暫時沒有搭上，原本期望若有場地能連同2026年一起公佈，目前則尚未定案，這次沒參與到的台灣粉絲，要再等等。