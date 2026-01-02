金曲歌王林俊傑去年底在社群上正式認愛小他21歲的中國網紅女友七七，震撼消息引發轟動。而林俊傑與七七的緋聞其實早在去年2月就傳出，半年前更有民眾稱自己在台灣目睹林俊傑帶著七七到知名火鍋店用餐；兩人搭乘豪車由保鑣護航，相當保護這段戀情，也可看出林俊傑對七七的寵愛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
豪車接送被直擊！林俊傑、七七在台灣吃火鍋

據《鏡週刊》報導，有民眾稱半年就直擊林俊傑和七七在台灣吃火鍋，可見兩人很早之前就開始煲愛。民眾透露當時林俊傑和七七在保鑣的護送下，從一輛豪華保母車下來，火速進入餐廳。林俊傑戴著鴨舌帽、口罩掩人耳目，還不時東張西望，似乎很怕被拍到，可見相當保護戀情。

▲林俊傑、七七。（圖／IG@jjlin、小紅書@Annalisa七七）
▲七七今年才23歲，據說家境也非常優渥，林俊傑更是把她捧在手心。（圖／小紅書@Annalisa七七）
七七成「準天王嫂」　被當公主般呵護

而七七如今也升格成「準天王嫂」，待遇似乎很不錯，除了出行受到公主般的保護外，有不少林俊傑的粉絲回看演唱會畫面才發現，七七經常坐在搖滾區或是親友區，陪著天王一起工作，可見林俊傑的工作團隊也都把她當老闆娘在照顧。

林俊傑被猜好事將近　公司回應：還沒計畫

林俊傑3天前放閃的戀愛照片也可看到，七七站在林媽媽旁邊，手還搭在林媽媽肩上，似乎與林家感情都很不錯，已經得到家長的認可，被認為與林俊傑好事將近。不過林俊傑經紀公司回應，「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心」，同時也否認關於七七懷孕的傳聞。

▲快訊／林俊傑公開女友！帶嫩妹陪媽媽過壽：愛不需要長篇大論（圖／林俊傑IG@jjlin）
▲七七（左1）幫林俊傑（右2）的媽媽慶生，手還放在林媽媽（左2）肩上。（圖／林俊傑IG@jjlin）

看更多林俊傑相關報導：

林俊傑出道22年首度放閃！女友七七背80萬名牌包　超狂家世被起底
林俊傑罕見高調認愛！周杰倫、阿信留言祝福　帶小20歲女友見家長
林俊傑認愛網紅七七！出道22年緋聞1次看　林采薇翁滋蔓全是女神

相關新聞

林俊傑認愛小21歲七七！前任讚他把女生捧在手心　被分手也無怨言

林俊傑被抓包情人節示愛七七！貼文藏愛情密碼　一看甜死人不償命

林俊傑認愛白富美網紅！23歲七七絕美婚紗照曝光　露鎖骨皮膚雪白

JJ林俊傑當爸傳聞炸鍋！小20歲女友七七被爆懷孕了　公司火速回應