根據《ESPN》最新報導，在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）談判期限截止前的最後一刻，西武獅王牌右腕今井達也已經與休士頓太空人（Houston Astros）達成協議，簽下一份「3年、總額5400萬美元（約新台幣16.91億元）」的合約。若達成投球局數目標，合約總值有望衝上6300萬美元（約新台幣19.73億元），創下日職投手年均薪資第2高，僅次山本由伸與田中將大。
黑馬大逆轉！太空人擊敗洋基、費城人奪下今井達也
今井達也今年透過入札制度挑戰美職，談判期限原定於美國東部時間1月2日下午5點截止。原本外界普遍預期他將加盟紐約洋基或費城人等豪門球隊，沒想到一直保持低調的太空人在最後關頭殺出，成功攔胡這名日職新生代火球男。
根據《ESPN》報導指出，合約內容包含每年一次的逃脫條款（Opt-out），這意味著如果今井投出身價，隨時可以重新進入市場爭取更大型的合約。此外，若單季投球局數達到100局，還可額外獲得300萬美元（約新台幣9396萬元）的激勵獎金。
這筆簽約對太空人球迷來說是「喜憂參半」，雖然成功補進火球戰力，但也意味著效力球隊多年、去年底進入自由市場的王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）幾乎確定不會回歸。隨着今井的加盟，太空人的豪華稅壓力已逼近警戒線，難以再容納瓦德茲開出的天價長約。
ESPN預測防禦率3.90！今井達也耐操特性成太空人砸錢關鍵
究竟今井達也具備什麼樣的魔力，讓太空人願意在最後關頭砸錢？根據《ESPN》專家Kiley McDaniel的評估，今井在大聯盟被定位為中段輪值要角，防禦率預計落在3.90左右。
這個數字雖然不如他在日職太平洋聯盟的統治級表現（近兩年防禦率3.88，2025年僅1.92），但在大聯盟279名先發投手排名中仍高居前段班，與太空人季中交易來的百羅斯（Mike Burrows）平起平坐。但與百羅斯相比，今井擁有極強的續航力，過去兩年在日職投球局數分別排名聯盟第4與第5，因此有望在太空人的先發輪值中佔有一席之地。
消息來源：《ESPN》
捨棄長約追求彈性 身價直逼頂尖強投季前美媒曾預測今井達也具備簽下「7年、1.54億美元」長約的實力，尤其是在市場指標強投希斯（Dylan Cease）與藍鳥簽下7年2.1億美元的大約後，年僅27歲的今井身價水漲船高。然而，今井最終選擇了年均薪資高達1800萬美元的短約，除了降低資方對長期傷病風險的疑慮，也為自己保留了未來簽下超大型合約的機會。
