NBA美國職籃（National Basketball Association）聖安東尼奧馬刺當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）在昨（1）日對陣紐約尼克的比賽中不慎傷及膝蓋，引發球迷與球團高度關注。所幸根據最新MRI檢查結果顯示，韌帶沒有受損，不過馬刺球團為求謹慎，決定讓文班亞馬缺席明日對陣印第安納溜馬的比賽，讓他留在聖安東尼奧接受更進一步的治療與觀察。
膝蓋過度伸展 缺席對戰溜馬賽事
在馬刺昨以134：132驚險擊敗尼克的比賽中，第四節剩下10分32秒時，狀元中鋒文班亞馬在爭搶籃板時不慎造成左膝過度伸展，當場倒地並明顯跛行退場，之後未再回到比賽。儘管提前傷退，他仍在24分鐘內繳出31分、13籃板與1次阻攻的亮眼數據。
根據《ESPN》記者Michael C. Wright報導，文班亞馬的核磁共振（MRI）檢查結果呈陰性，確認韌帶沒有受損。根據NBA名記Brett Siegel的消息指出，馬刺球團基於審慎考量，已決定讓文班亞馬缺席明日對戰溜馬的比賽，留在聖安東尼奧接受進一步治療與觀察，以確保傷勢無虞。
MRI結果樂觀 文班亞馬最快周日回歸
儘管確認缺席明天的賽事，但《ClutchPoints》報導指出，文班亞馬恢復狀況良好，極有可能在周日對陣波特蘭拓荒者的比賽中，以「出賽成疑」（questionable）的狀態進入名單，隨時準備回歸賽場。
本賽季是文班亞馬進入聯盟的第3年，本季至今繳出場均 24.3 分、11.7 籃板及 2.9 次阻攻的優異數據，其中籃板球更是創下生涯新高。此外，他的進攻效率也全面進化，投籃命中率52.5%與三分球命中率36.5%均寫下個人生涯紀錄，顯見他在攻守兩端的影響力正持續攀升。
